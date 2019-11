Der ewige Kampf um 90 000 Euro

Die Zahlen und Fakten sind erschreckend. Studien besagen, dass Ertrinken bei unter fünfjährigen die häufigste und bei fünf- bis zehnjährigen Kindern die zweithäufigste unnatürliche Todesursache (nach Verkehrsunfällen) ist. In Deutschland ertranken im Jahr 2018 laut Deutscher Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) 71 Kinder und Jugendliche in Gewässern und Bädern – die Mehrheit, weil sie nicht schwimmen konnten. 59 Prozent der Zehnjährigen in Deutschland sind keine sicheren Schwimmer, ergab im vergangenen Jahr eine Forsa-Studie im Auftrag des DLRG.