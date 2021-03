Der Dorfladen Haslach zieht um

Seit der Eröffnung im Mai 2008 ist der Dorfladen mitten in Haslach nicht mehr wegzudenken. Viele Kinder haben schon ihren ersten selbst erstandenen Lolly stolz davon getragen. Die frischen Backwaren jeden Tag sind nicht mehr wegzudenken. Der schnelle Leberkäswecken für den Handwerker und all die vielen andern Dinge von A wie Ananas bis Z wie Zahnpasta, die der Dorfladen täglich anbietet, sind für alle unverzichtbar. Und bei rund 130 Kunden jeden Tag ist die Chance groß, auch jemanden zu einem kleinen Plausch zu treffen.

Nun geht die Ära im Ladenlokal im Gebäude der Familie Kleber dem Ende zu, heißt es in einer Pressemitteilung der Dorfläden Schomburg eG, die als Genossenschaft den Dorfladen betreibt. Die bisherigen Vermieter hätten mittelfristig Eigenbedarf angekündigt. Wie es der Zufall wollte wurde der Genossenschaft jedoch fast gleichzeitig neue Räumlichkeiten in der ehemaligen Pilsbar „Tenne“ angeboten.

Diese Chance lies sich die Genossenschaft nicht entgehen. In den angebotenen Räumlichkeiten könne ein erweitertes Warensortiment präsentieren, heißt es weiter. Auch für eine Café-Ecke sei Platz vorhanden. Seit Januar gebe es einen Mietvertrag mit dem Eigentümer der ehemaligen Tenne.

Noch viel zu tun

Bis zur geplanten Eröffnung in der zweiten Aprilhälfte wartet nun sehr viel Arbeit auf die Genossenschaft. Die Planungen für die Einrichtung durch den Vorstand und Aufsichtsrat sind so gut wie abgeschlossen. Jetzt seien viele fleißige Hände aus der Haslacher Bevölkerung und von den Genossenschaftsmitgliedern gefragt, so der Aufruf. Ortsvorsteher Roland Gaus habe schon Unterstützung signalisiert. Dennoch werden noch Helferinnen und Helfer für alle möglichen handwerklichen Arbeiten gesucht.

Wer den neuen Haslacher Dorfmittelpunkt unterstützen möchte, kann sich beim Aufsichtsratsmitglied Hermann Johannsmeier unter der Telefonummer 07528/7903 melden oder einen Vorstand direkt ansprechen. Auch Geschäftsführerin Susanne Goß nehme Anmeldungen entgegen, schreibt die Genossenschaft.