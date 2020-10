Der Akt des Erinnerns im Fokus

Zum Auftakt der Wangener Spielzeit 2020/21 ist am Freitag, 16. Oktober, die Württembergische Landesbühne Esslingen mit dem Stück „Der Vorleser“ nach dem gleichnamigen Roman von Bernhard Schlink zu Gast. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Wangen hervor.

Es ist die Geschichte der ungewöhnliche Liebe von Michael Berg zu einer älteren Frau, die als Kriegsverbrecherin angeklagt wird. In einem Rückblick erzählt Michael Berg von seinem Leben im Zeitraum von 1959 bis 1984. Das Stück wird in der Bühnenfassung der Regisseurin Miriam Neidhart uraufgeführt. Beginn ist um 20 Uhr in der Stadthalle Wangen. Bernhard Schlinks 1995 veröffentlichter Roman „Der Vorleser“ wurde in über 50 Sprachen übersetzt, 2008 mit Kate Winslet und David Kross verfilmt und weltweit ein Bestseller. Lakonisch und zugleich einfühlsam reflektiert er mit seinen fein gezeichneten Figuren über Liebe und Schuld im Angesicht der Verbrechen des Holocausts und über die Unzulänglichkeit der Rechtsprechung. Regisseurin Mirjam Neidhart untersucht die Mechanismen von Michaels Erinnern und lässt das Publikum an den großen Fragen nach kollektiver Schuld und menschlichem Verhalten teilhaben.

Das Stück dauert zweieinhalb Stunden inklusive einer 20-minütigen Pause. In der Pause findet ein eingeschränkter Getränkeverkauf statt. Es gibt keine Abendkasse. Das Publikum wird gebeten, sich an die geltenden Hygienevorschriften zu halten. Es sind noch wenige Karten beim Gästeamt oder online unter tickets.schwäbische.de erhältlich.