Den Wangener Osterschmuck online statt in der Altstadt bestaunen

In den Wochen vor Ostern schmücken Wangener Schüler, Lehrer und Eltern die Brunnen der Altstadt. Mit bunten Eiern, frischem Grün und österlichen Motiven aufgehübscht, werden die Brunnen gesehen, bestaunt, fotografiert. Mitten in der Corona–Krise finden sie hingegen weniger Beachtung. Das öffentliche Leben ist heruntergefahren. Wer noch in der Altstadt unterwegs ist, erledigt dringende Besorgungen oder ist zum Arbeiten dort. Um die Macher der Osterbrunnen dennoch zu würdigen, und weil mancher Bürger in der aktuellen Krise nicht in die Altstadt gehen kann, zeigt die SZ – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – einige Brunnen und Details.