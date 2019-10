Den Kontakt vertiefen: Der FC Wangen spielt gegen den Tabellenletzten

Der Tabellenletzte TSV Heimerdingen gastiert am Samstag (15 Uhr) in der Fußball-Verbandsliga beim FC Wangen. Mit dem hart erkämpften 4:3-Auswärtserfolg in Rutesheim vergangene Woche hat Wangen den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen wieder hergestellt.

Punktgleich mit dem SKV Rutesheim steht der FC Wangen auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Zwölf Punkte aus zehn Spielen hat der FC Wangen bislang gesammelt, was Trainer Adrian Philipp aber noch deutlich zu wenig ist. „Wir müssen bis zur Winterpause noch ordentlich punkten, denn in dieser Saison werden womöglich 40 Punkte nicht mal zum Klassenerhalt reichen, da benötigen wir eher 45 Zähler, um sicher zu gehen“, sagt Philipp. Unter dieser Annahme müssten die Allgäuer ihren Punkteschnitt noch ein wenig aufbessern.

Von solchen Rechenspielen ist der Gast aus dem 3700-Seelendorf Heimerdingen in der frühen Phase der Saison bereits weit entfernt, der Aufsteiger steht schon mit dem Rücken zur Wand. Acht Niederlagen hagelte es in den ersten zehn Partien für den TSV Heimerdingen, der bislang einige Probleme hatte, in Württembergs höchster Spielklasse anzukommen. Die ersten fünf Saisonspiele verlor der TSV allesamt und erzielte dabei nur zwei mickrige Tore, musste jedoch stolze 15 Gegentreffer hinnehmen. Vielleicht gingen auch die Feierlichkeiten nach dem erstmaligen Verbandsligaaufstieg im Ditzinger Teilort zu lange, sodass der Saisonstart derart vermasselt wurde. Immerhin hatte der Landesligazweite aus der Vorsaison drei Aufstiegsspiele, unter anderem gegen den Landesligazweiten aus der Staffel IV, den VfB Friedrichshafen (2:1), zu absolvieren. Erst nach dem darauffolgenden 4:2-Sieg vor mehr als 3300 Zuschauern gegen den VfL Nagold stand der erstmalige Aufstieg in die Verbandsliga fest. Die zur Erholung bestimmte Sommerpause hatte sich für die Heimerdinger somit deutlich verkürzt. Daher dauerte es vielleicht ein wenig länger, bis die Spieler ihren Akku wieder völlig aufgeladen hatten und sich an das Tempo der höheren Spielklasse gewöhnt haben.

Adrian Philipp hat den Gegner zwar noch nie selber spielen gesehen, aber sich natürlich einige Infos über den Gegner eingeholt. „Heimerdingen musste natürlich erst mal lernen und in der Liga ankommen. Die haben schon ihre Qualitäten, auf die wir uns aber einstellen werden.“ Am siebten und neunten Spieltag ließ der TSV schon mal mit Heimsiegen gegen die hoch gehandelten Mannschaften aus Hollenbach und Sindelfingen aufhorchen. Dennoch versprüht der Aufsteiger bislang weder Angst noch Schrecken. Mit nur zehn Toren stellt Heimerdingen den schwächsten Sturm der Liga, aber auch die 28 Gegentore werden nur noch von Tübingen (31 Gegentore) übertrumpft. Gerade gegen Tübingen kassierte Heimerdingen zuletzt eine 1:3-Heimniederlage und übernahm die „rote Laterne“ vom Gegner.

Thomas Maas ist nach seinem Bänderris wieder dabei

Jedoch kann Philipp nicht auf sein neu zusammengestelltes Sturmduo Vila Boa/ Huber bauen, welches beim Auswärtssieg in Rutsheim noch überzeugt hatte, denn: „Yannick ist am Wochenende leider beruflich verhindert.“ Aber gerade in der Offensive hat Philipp aktuell wieder mehr Optionen, Thomas Maas trainiert nach seinem Bänderriss wieder voll mit und kam am vergangenen Wochenende schon wieder zu einem Kurzeinsatz. Und auch der A-Jugendliche Raul Suarez, der kurz vor Transferschluss noch von der Austria Lustenau nach Wangen gekommen war, ist mittlerweile spielberechtigt und darf für den FCW in der Verbandsliga auflaufen. Philipp traut dem jungen Suarez auf alle Fälle einiges zu. „Er muss zwar körperlich noch ein bisschen zulegen, aber fußballerisch ist er sehr gut.“