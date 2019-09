„Demonstrieren reicht nicht“: Neue Umweltbewegung formiert sich

„Fridays for future“ ist eine tolle Bewegung, aber sie geht nicht weit genug: So lautete der Tenor, als am Dienstagabend im Jugendzentrum Tonne die Ortsgruppe Wangen von „Extinction Rebellion“ (XR) gegründet wurde. Die internationale Bewegung fiel medial erstmals im November 2018 auf, als Aktivisten sämtliche Straßen und Brücken Londons blockierten. Ziviler Ungehorsam, gewaltfrei und friedlich – so soll nun auch in Wangen Aufmerksamkeit erregt werden.

Wofür, sagt der Name der Bewegung: Rebellion gegen das Aussterben heißt „Extinction Rebellion“ auf deutsch. Gemeint ist damit das Aufbegehren gegen das Artensterben und das Aussterben der menschlichen Zivilisation. Letzteres prophezeien die Aktivisten als Folge des menschengemachten Klimawandels.

„Wir haben nicht mit so vielen gerechnet, das freut mich sehr.“ So begrüßte Tilo Schürer die rund 40 Interessierten, die zum Gründungstreffen in die Tonne gekommen waren. Bei der großen Vorstellungsrunde nannte jeder der Anwesenden seine Beweggründe mitzumachen. „Fridays for future ist spannend, aber nicht radikal genug“, war da ebenso zu hören wie beispielsweise „Wir wissen seit 40 Jahren, was passiert, jetzt braucht es die große Rebellion“.

Auch „Alt-68er“ dabei

Im Kreis saßen miteinander etwa zwei Drittel Schüler und Auszubildende und ein Drittel Erwachsene. Darunter Handwerker, Lehrer, Pensionäre – manche bezeichneten sich als Teil der 68er-Bewegung oder der Friedensdemonstrationen der 80er-Jahre. Dass unter den Schülern auffallend viele Waldorfschüler waren, bewegte einen der Älteren zu der These: „Man sieht, dass die Zukunft in der Hand der Waldorfschüler liegt, ein Armutszeugnis fürs RNG.“

„Die letzten 50 Jahre Umweltbewegung haben gezeigt, dass Industrie und Politik es ignorieren können, wenn man freitags auf die Straße geht.“ So erklärten die Initiatoren Rosina Kaltenhauser und Tilo Schürer – beide sind auch Teil der hiesigen „Fridays-For-Future“-Organisatoren –, warum es daneben die XR-Aktivistengruppe brauche.

Motto: gewaltfrei und friedlich

Die Strategie von „Extinction Rebellion“ sei – über Demonstrationen hinaus – der zivile Ungehorsam. „Gewaltfrei und friedlich“, wie die Verantwortlichen mehrfach betonten. Man greife verbal keine Einzelpersonen an. Bei Blockaden versuche man, mit wartenden Autofahrern ins Gespräch zu kommen und biete ihnen Kekse an.

Als positive Beispiele der Geschichte für den zivilen Ungehorsam wurden die Erwirkung des Frauenwahlrechts und der indische Widerstandskämpfer Mahatma Gandhi genannt. Im Unterschied zu Klima-Streik-Demos erzeuge es mehr Kosten und dadurch mehr Aufmerksamkeit in Industrie und Politik, wenn Städte lahmgelegt werden.

„Alle sind das Orga-Team“

Außerdem spreche man nicht nur Schüler, sondern alle Altersgruppen an und habe im Vergleich zu „Fridays-for-future“ eine dezentralere Struktur und keine Hierarchie. „Bei uns gibt es auch kein Orga-Team. Wir alle sind das Orga-Team“, sagte die Waldorfschülerin Rosina Kaltenhauser. Und: „Wir bauen uns hier in Wangen so auf, wie wir das für richtig halten.“ Kaltenhauser und Schürer stellten auch die Forderungen der Bewegung vor (siehe Kasten).

Geplant ist vorerst die Teilnahme beim nächsten Klima-Streik in Wangen. Treffpunkt ist am Freitag um 13 Uhr beim Beruflichen Schulzentrum. Außerdem könne man sich über die Ortsgruppe für eine Berlin-Blockade am 7. Oktober anmelden. Hierfür werde es ein Aktionstraining geben. Wöchentlich oder alle zwei Wochen wolle man sich treffen. Kommuniziert wird über einen E-Mailverteiler.

Die Ziele:

Bei dem Gründungstreffen in Wangen wurden die deutschlandweit formulierten Ziele verlesen, die die Organisation von Regierungen einfordert. Hier der Wortlaut:

„Sagt die Wahrheit“: Die Wahrheit der klimatischen Veränderung und deren Folgen soll in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt werden, um die Dringlichkeit eines sofortigen Kurswechsels zu kommunizieren. Es wird das Ausrufen des Klimanotstands gefordert.

„Handelt jetzt“: Mit einem sofortigen Umsteuern in der Klimapolitik soll die Netto-Null-Treibhausgas-Emission bis zum Jahr 2025 erreicht werden. Das Artensterben soll gestoppt werden. Der ökologische Raubbau soll eingedämmt und möglichst umgekehrt werden.

„Politik neu leben“: Auf Basis von partizipatorischer Demokratie, in Form von Bürgerversammlungen, sollen die Wege zur Überwindung der Klimakrise entwickelt werden.