Demenzwegweiser für Wangen in Arbeit

Die Zahl der Demenzerkrankten steigt rasant an. Das geht laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung aus verschiedenen Studien hervor. Allgemeine Informationen gebe es dazu zahlreich und beispielhaft durch die Deutsche Alzheimer Gesellschaft.

Doch welche Anlaufstellen und Unterstützungsangebote gibt es vor Ort? Wie lassen sich entsprechende Angebote finanzieren? Auf diese Fragen soll künftig ein Demenzwegweiser Antworten geben, den die Stadt Wangen in Kooperation mit dem Stadtseniorenrat und dem Projekt „Herz- und Gemüt“ erstellen möchte. Dieser Demenzwegweiser soll künftig gedruckt und digital zur Verfügung stehen.

Um sicher alle Angebote in dem Demenzwegweiser aufführen zu können, hat die Stadt einen Fragebogen erstellt, in dem alle Angebote und Anlaufstellen abgefragt werden. Gleichzeitig soll der Frageboden helfen, eventuell vorhandene Lücken im Angebot zu finden und in der Folge zu schließen. Der Fragebogen ist auf der Homepage der Stadt auffindbar www.wangen.de