Ein an Demenz erkrankter Mann ist am Donnerstagnachmittag aus seiner Pflegeeinrichtung im Raum Maierhöfen/Landkreis Lindau entwichen und stellte sich dann an der Autobahnauffahrt Wangen-West an die Fahrbahn, wie die Polizei mitteilt. Dort nahm ihn gegen 16 Uhr ein 49-jähriger Autofahrer auf und fuhr mit dem Mann zum Polizeirevier nach Leutkirch. Im Pflegeheim war laut Polizei noch nicht aufgefallen, dass der Bewohner die Einrichtung verlassen hatte.