Dem Handwerker über die Schultern geschaut

Welche Zukunft hat ein brachliegendes, marodes Brauereigebäude in einem abseits gelegenen Winkel des Allgäus? Investoren sehen darin meist nur einen Fall für die Abrissbirne zur Schaffung von Wohnraum für Kapitalanleger.

Nicht so in Urlau. Hier gründete sich eine Initiative zur Bewahrung von Geschichte und Heimat. In beispielhafter Weise wurde das alte Backsteingebäude der Urlauer Brauerei 2019 wiederbelebt und der Nachwelt erhalten. Über 900 Genossen aus dem Leutkircher Raum und Umgebung brachten 1,3 Millionen Euro Bürgerkapital in das historische Projekt ein und gestalteten es zur „Allgäuer Genussmanufaktur“.

Motor und Initiator Christian Skrodzki ließ es sich nicht nehmen, die Wangener Gäste persönlich zu begrüßen und zu einem Rundgang durch das Geschaffene einzuladen. Auf mehreren Stockwerken – alles behindertengerecht – befinden sich insgesamt 18 „Genuss- und Kunsthandwerker“. Die Spanne reicht vom Genussbäcker über den Bierbrauer und Kaffeeröster bis hin zum Hersteller von handgefertigten Bettwaren, Gin Tonic-Manufaktur bis zu Gold- und Silberschmiedin.

Allen Handwerkern ist eins gemeinsam: Ihre Leidenschaft, Idealismus und Engagement für ein qualitativ hochwertiges Produkt. Regional verwurzelt, mit eigener Hände Arbeit hergestellt - und dann direkt für den Endverbraucher geschaffen. Dieser darf sich auch gerne ein Bild machen - vor Ort - vom Arbeitsablauf der Herstellung eines guten Brotes und der Herkunft der einzelnen Zutaten. So steht „Genuss“ für beide Seiten: ein Bäcker mit Herzblut - der Kunde mit hochwertigem Produkt auf dem Tisch.

Bei Kaffee und Kuchen im „Brauerstüble“ waren sich alle gehandicapten Besucher einig: Das war wirklich ein Hochgenuss!