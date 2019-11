Defekte Laternen: Anwohner sorgten sich nicht nur um Einbrecher

Kurz vor dem Wintereinbruch sind die Tage kürzer und dunkler. Die Sonne geht im November meist ab 16.30 Uhr unter und erst ab 7.30 Uhr auf. Eine Zeit, in der Schüler schon in der Schule sind. Gefährlich wird es, wenn der Schulweg in der dunklen Jahreszeit unbeleuchtet ist. Nicht nur darüber sorgten sich Anwohner ein dreiviertel Jahr lang wegen ausgefallenen Straßenlaternen in der Praßbergstraße.

Nichts dabei gedacht

Vor einigen Jahren seien die Straßenlaternen in der Wangener Praßbergstraße durch moderne LED-Masten ausgetauscht worden, sagt Achim Reißner als einer der direkten Anwohner. Als mehrere Laternenmasten an der Ecke zur Johannes-Jung-Straße Anfang März diesen Jahres ausfielen, sei es für ihn zuerst trivial gewesen. Auch seine Nachbarn hätten sich nichts dabei gedacht, sagt er.

150 Meter im Dunkeln

Laut Reißner befanden sich auf beiden Straßenseiten jeweils drei Häuser auf einer Strecke von etwa 150 Metern komplett im Dunkeln. Zwei Straßenlaternen waren defekt. Im Nachbarschaftskreis hätten die Betroffenen beschlossen, dass etwas passieren muss. Zumal sich die Anwohner laut Reißner gerade zur winterlichen Haupteinbruchszeit unsicher fühlten: „Es ist kuhnacht ohne die Straßenbeleuchtung“, erzählt er. Dass auf der Hauptstrecke morgens „ganze Pilgerzüge an Schülern“ unterwegs sind, mache die Situation doppelt problematisch. Autofahrer könnten die Kinder eventuell nicht sehen, wenn sie aus der Johannes-Jung-Straße rechts in die dunklen Straßenbereich abbiegen.

Kein Licht fürs Schneeschippen

Gerda Weigold und ihr Ehemann finden es ebenfalls befremdlich, dass der Straßenabschnitt so lange nicht beleuchtet ist. „Nachts sieht man deswegen den Gehwegabsatz nicht, weil es stockdunkel ist“, sagt Weigold. Zudem sorge auch sie sich wegen Einbrechern, die die Situation möglicherweise ausnutzen könnten. Aber auch auf Grund des näher rückenden Winters: Die Laternen sorgten normalerweise dafür, dass sie frühmorgens Schnee schippen könne.

Komplizierte Reparatur

Achim Reißner ärgert sich auch, dass sich lange nichts bewegt habe, obwohl die Anwohner mehrmals bei der Stadt nachgefragt hätten. Als Grund sei dort genannt worden, dass die Reparatur kompliziert und zu wenig Personal verfügbar sei, sagte er. Diese Antwort bekam auch das Ehepaar Weigold. Den Personalmangel in diesem Bereich erwähnt übrigens immer wieder auch Oberbürgermeister Michael Lang und bittet um Verständnis. Noch am vergangenen Wochenende hatte er bei einer Veranstaltung den Mangel an Elektrikern bei der Stadt beklagt – und die fehlende Aussicht jemanden zu finden.

Diagnose Kabelschaden

Auch die Mitarbeiter der Stadtwerke sind sich der generellen Situation bewusst. Defekte Straßenbeleuchtungen gibt es laut Urs Geuppert auch in der Kernstadt und in den umliegenden Ortschaften. „Wir wissen, dass das ein großes Problem ist, und die Schäden werden wir Stück für Stück abarbeiten“, so der technische Leiter der Stadtwerke. Dass die Störungen nicht zeitnah ausgebessert werden konnten, liege an dem momentanen Personaldefizit. Kompliziert sei der Defekt gewesen, weil es ein Kabelschaden war. „Der Elektriker muss erst orten, welche Stelle es genau betrifft. Das ist eine größere Sache“, so Geuppert. Er verweist überdies auf andere, zusätzliche Aufgaben dieser Fachleute, aktuell zum Beispiel beim Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung oder zuvor bei Festveranstaltungen.

Priorität zugesichert

Den Vorschlag der Anwohner, zumindest Übergangslösungen zu schaffen, sieht er hingegen skeptisch: Eine mobile Straßenlaterne könne die Stadt nicht aufstellen. Flexible Beleuchtungsanlagen zählten nicht zur Ausstattung.

Allerdings versprach er dieser Tage im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ auch: „Ich kümmere mich darum, dass die Priorität der Praßbergstraße hochgesetzt wird.“ Das ging offensichtlich schnell. Denn die Straßenlaternen funktionierten laut Anwohner Jürgen Gauß zumindest am Donnerstagabend wieder wie gewohnt.