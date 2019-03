DAV-Jugendleiter aus Baden-Württemberg tagen in Wangen

Über 130 Jugendleiter der Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV) aus Baden-Württemberg waren am vergangenen Wochenende zu Gast in Wangen, denn die Sektion Wangen war heuer Ausrichter des Landesjugendleitertags. Dieser fand laut Pressemitteilung des DAV zum ersten Mal in Wangen statt.

Neben Themenforen und dem persönlichen Austausch stand vor allem die Mitgliederversammlung des Vereins im Mittelpunkt. Am Samstagmittag konnten sich die Jugendleiter in diversen Foren zu Themen wie Mountainbike und Naturschutz, Risikokultur im Bergsport, nachhaltige Mobilität oder Geschlechtergerechtigkeit informieren. Die meisten Teilnehmer verzeichnete das Forum „Up-Seil-Cling“, heißt es in dem Pressetext: In diesem praktischen Forum wurde vermittelt wie aus alten Kletterseilen nutzbares wie Seilteppiche, Blumentöpfe oder Armbänder gemacht werden konnten.

Das Ziel der Referenten aus der Landesjugendleitung und dem Landesschulungsteam war es den Jugendleiter Informationen, Tipps und Hilfestellung für ihre eigene Jugendarbeit auf Sektionsebene mitzugeben.

Am Sonntagmorgen fand die Mitgliederversammlung der Jugend des Deutschen Alpenvereins Baden-Württemberg statt. Neben den Berichten aus dem vergangenen Jahr ging es vor allem auch um ein neu geplantes Delegiertensystem für die Landes- und Bundesjugendleitertage. Die aus Wangen stammende stellvertretende Bundesjugendleiterin, Kathrin Weber, berichtete von der Jugendbildungsstätte und den aktuell laufenden Themen auf Bundesebene. Mit einer Expedition nach Peru, einem Klettercamp im Frankenjura oder Bouldernächten hat die JDAV Baden-Württemberg im Jahr 2019 Angebote geplant, an denen die Jugendlichen aus den Sektionen teilnehmen können.

Zu Gast war neben der Landtagsabgeordneten Petra Krebs auch Baden-Württembergs Minister für Soziales und Integration, Manne Lucha. Er dankte den Jugendleitern für ihr Engagement und sagte laut dem Schreiben „es ist schön, dass die Jugendlichen im DAV lernen, Naturschutz und Bergsport unter einen Hut zu bringen. Die Gesellschaft ist wie eine Seilschaft, man muss alle mitnehmen.“ Wangens Oberbürgermeister Michael Lang überbrachte die Gratulation an die Sektion Wangen zu ihrem 100-jährigen Bestehen und betonte, wie wichtig die Jugendarbeit des zweitgrößten Vereins in der Stadt ist. Weiteres Highlight war der Vortrag „Stein Zeit“ von Thomas Huber im Festsaal der Waldorfschule, bei dem alle Jugendleiter anwesend waren. Anschließend wurde bei einer Party mit den DJs Kai und Michi von der DAV Sektion Ravensburg kräftig gefeiert.