„Das wird super“ in der Häge-Schmiede

Die Gruppe „Das wird super“ feiert am Donnerstag, 28. November, 20 Uhr, die „Ich will nur noch ein bisschen tanzen“-A-Capella-Party in der Häge-Schmiede. Die vier Wiener wollen laut Ankündigung einen Akzent in der vokalen Popmusik-Landschaft setzen. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Telefon 07522/74211. Reservierungen per E-Mail an maria.neumann49@t-online.de oder unter Telefon 07522/29131. Tickets sind auch online über tickets.schwäbische.de erhältlich. Die Abendkasse im Weberzunfthaus-Café ist ab 18 Uhr geöffnet und unter Telefon 07522/913627 erreichbar.