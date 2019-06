Das Wangener Freibad öffnet am Montag.

Das Wasser ist drin, es kann jetzt also losgehen: Wie das Wangener Kultur- und Sportamt sowie das Bauamt mitteilen, öffnet das Freibad in Wangen am Montag, 3. Juni, erstmals in diesem Jahr seine Pforten. Nutzbar sind dabei zunächst das Schwimmerbecken und der Sprungturm. Wann genau auch der Nichtschwimmerbereich nutzbar sein wird, ist derzeit noch nicht genau vorhersehbar, teilt die Stadt Wangen darüber hinaus mit. Wie es aussieht kann es aber Mitte/Ende Juni werden – obwohl die Firmen auch an den Wochenenden versucht hätten, die witterungsbedingten Rückstände aufzuholen.