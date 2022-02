Das Wangemer Anelied singt man seit 84 Jahren

Das Anelied

„Bei de Wang’mer Fasnetsdäg, heidideldum, rennt alls vu dr Arbet weg, heidideldum, nimmt a jedes gern dr Zit, heidideldum, zum Lache mit de närrsche Lit, heidideldum.

Am Gumpige Duschtig got as a, heidideldum, d‘ Schuler ziehet Häser a, heidideldum, glonket in de Gasse rum, heidideldum, hänget auch no Schelle um, heidideldum.

D‘ Wibslit leget Hose a, heidideldum, schtellet hiat grad sell de Ma, heidideldum, sperret ihren Jockel i, heidideldum, wänd alluinig luschtig si, heidideldum.

D‘ Ma sind aber it so dumm, heidideldum, luegat au no ebbes um, heidideldum, hucket zue nara Fläscha Wi, heidideldum, in an stilla Winkel ni, heidideldum.

D‘ Schachtla duend a Larva na, heidideldum, dass ma’s lieber sea ma, heidideldum, möchtet au ge tanza gong, heidideldum, und amol a Späßle hong, heidideldum.

D‘ Fasnet bringt für jeden Schtand, heidideldum, Narrenfreude allerhand, heidideldum, drum duet ll’s, Wib, Ma und Kind, heidideldum, d‘ Narrekappe uf de Grind, heidideldum.“