Das Thema Suizid aus der Tabuzone holen

Sie kennt den Schmerz und die große Frage nach dem Warum. Birgit Rathgeb-Schmitt hat vor neun Jahren ihren Bruder durch Suizid verloren. Um Betroffenen heute eine Anlaufstelle zu bieten, hat die Schuldekanin für katholischen Religionsunterricht zusammen mit Dekanatsreferentin Karin Berhalter die Ausstellung von „Angehörige um Suizid“ (AGUS) nach Wangen geholt. Sie ist laut Pressemitteilung der Diözese Rottenburg-Stuttgart von Freitag, 6., bis Donnerstag, 19. März, im Giebelsaal der Städtischen Galerie in der Badstube zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Zu den Betroffenen zählt Birgit Rathgeb-Schmitt nicht nur die direkten Angehörigen derer, die sich das Leben genommen haben. „Fast jeder sagt er kennt in seinem Umfeld jemanden“, wenn das Tabu gebrochen wird und das Thema Suizid zur Sprache kommt. Dass die Menschen trotz aller Unsicherheiten und Ängste das Bedürfnis haben darüber zu reden, weiß Karin Berhalter auch aus ihrer Arbeit mit Trauernden. Seelsorger würden sich hier für Gespräche anbieten, und sensibel mit Trauernden nach Suizid umgehen, betont die Theologin,

Die meisten denken bei Suizid an depressive junge Menschen. Doch es sind viele jenseits der 70, erklärt Karin Berhalter. „Es ist schrecklich, dass inzwischen manche ältere Menschen meinem, ihrem Leben ein Ende setzen zu müssen, um keine Belastung für unsere Gesellschaft zu sein“, benennt sie eines der Motive. Es könne aber auch sein, dass ein alter oder schwerstkranker Mensch einfach „des Lebens müde“ ist.

Vortrag von Freya von Stülpnagel eröffnet die Ausstellung

Die Diskussion zum Recht auf selbstbestimmtes Sterben wird dieser Tage durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wieder sehr kontrovers geführt. Im Rahmen eines Fortbildungsnachmittages für Religionslehrkräfte und alle Interessierten spricht der ehemalige Weingartner Theologiedozent Bruno Schmid am Mittwoch, 11. März, im Gemeindehaus St. Martin über das ethische Dilemma zwischen Selbstbestimmungsrecht und Lebensschutz.

Ein Vortrag von Freya von Stülpnagel eröffnet die Ausstellung am Donnerstag, 5. März, um 19.30 Uhr. Die Suizidhinterbliebene, Trauerbegleiterin und Autorin beschäftigt sich in der Wangener Stadtbücherei unter dem Titel „Suizid – das doppelte Tabu“ unter anderem mit der Frage nach dem Warum. Gabriela Piber stellt am Dienstag, 10. März, im Gemeindehaus St. Martin die Angebote der Telefonseelsorge vor, die in vielen Fällen ein erster niederschwelliger Kontakt für Betroffene oder Angehörige in suizidalen Krisen ist.

Der ökumenische Gottesdienst zum Thema „Ich will euch tragen“ am Freitag, 13. März, um 18 Uhr in der evangelischen Wittwaiskirche richtet sich an Menschen, die es gerade im Leben nicht leicht haben oder von Suizid betroffen sind. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Gespräch und Begegnung.