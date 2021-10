Das Sterben als Teil des Lebens betrachten: Hospizgedanke ist in Wangen fest verankert

Über ihre Arbeit informieren das Wangener Hospiz und der Verein Calendula am Welthospiztag, 9. Oktober, 9.00 – 13.00 Uhr an einem Infostand auf dem Postplatz in Wangen.

Das Leben ist wertvoll – bis zum letzten Atemzug. Darauf will der Welthospiztag am 9. Oktober aufmerksam machen. Auch in Wangen setzten sich viele Menschen für ein Leben und Sterben in Würde ein: Die ambulante Calendula Hospizgruppe e.V. und das stationäre Hospiz am Engelberg stehen schwerstkranken und sterbenden Menschen und ihren Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite, begleiten sie in der zerbrechlichsten Phase ihres Lebens mit menschlicher Zuwendung und unterstützen sie mit palliativmedizinischer und -pflegerischer Betreuung.

Hospizarbeit als Alternative zur Suizidbeihilfe

„Unsere Grundlage ist der weltweite Hospizgedanke, der das Sterben als einen Teil des Lebens betrachtet, für den Schwerstkranken selber aber gerade auch für deren Angehörigen, die unmittelbar mit betroffen sind“, erklärt Gisela Haupt, Koordinatorin der Calendula Hospizgruppe. Ganz in diesem Sinne lautet das Motto des Welthospiztages in diesem Jahr: „Leben! Bis zum Schluss.“ Damit soll deutlich werden, dass Hospizarbeit und Palliativversorgung eine gewichtige Alternative zur Suizidbeihilfe zu leisten vermögen. „Das Leben kann gut zu Ende gehen, ohne es künstlich zu verlängern oder zu verkürzen, aber gut hospizlich begleitet und palliativ versorgt“, sagt Gisela Knauf, Hospizleiterin vom Hospiz am Engelberg.

Angehörige erfahren Entlastung durch Hospizarbeit

In Wangen ist dies sowohl ambulant als auch stationär möglich. Die meisten Menschen möchten ihre letzte Lebenszeit in ihrer vertrauten Umgebung verbringen. Die Calendula Hospizgruppe unterstützt diesen Wunsch durch ihre Arbeit. Geschulte ehrenamtliche Hospizhelferinnen und Hospizhelfer begleiten schwerstkranke und sterbende Menschen zu Hause, im Pflegeheim, Krankenhaus oder Hospiz am Engelberg. Die Ehrenamtlichen bringen Zeit und Einfühlungsvermögen mit, hören zu, lesen vor, sind einfach da. Angehörige erfahren dadurch eine wertvolle Entlastung.

Auch das Hospiz am Engelberg stellt die Würde und Lebensqualität in den Mittelpunkt. Wenn eine Heilung nicht mehr möglich ist, können Menschen hier ein letztes Zuhause bekommen. Die Mitarbeiterinnen pflegen und begleiten sie in einer Atmosphäre von Liebe und Geborgenheit und stellen eine professionelle Palliativ-Betreuung sicher.