Das sind Wangens beste Sportler des Jahres 2022

18 Einzelsportler und drei Mannschaften sind am Freitagabend bei der öffentlichen Sportlerehrung der Stadt Wangen und des Sportverbandes im Rathaus ausgezeichnet worden. Es war die erste Sportlerehrung nach einer coronabedingten, zweijährigen Zwangspause. Durch das Programm führten Oberbürgermeister Michael Lang und der Vorstand des Sportverbandes.

Ehrung kurz vor dem Geburtstag

Sportler des Jahres wurde erstmals und kurz vor seinem 24. Geburtstag Elias Ruf. Der Turner der TG Wangen-Eisenharz wurde im vergangenen Jahr Baden-Württembergischer Meister am Barren, Dritter an den Ringen und Neunter im Sechskampf. Zudem war Ruf in dieser Saison zweimal Top-Scorer und damit bester Punktesammler im Wettkampf und für seine Mannschaft.

Sportler des Jahres: Elias Ruf (Foto: Verein/Stadt)

Bei den Frauen holte sich Stephanie Wunderle von der SG Niederwangen zum zweiten Mal in Folge die Trophäe. Die 39-jährige Ausdauersportlerin gewann mit 36 Sekunden Vorsprung bei den European-Championships in München in ihrer Altersklasse den Titel.

Sportlerin des Jahres: Stefanie Wunderle (Foto: Sportograf.com)

Turner sind „Wiederholungstäter“

Zur Mannschaft des Jahres wurde – ebenfalls erneut – das Turner-Bundesligateam der TG Wangen-Eisenharz gekürt, das mit Platz vier in der dritthöchsten Liga Deutschlands den Ligaerhalt in dieser Saison klar und erneut sicherte – und 2023 zum elften Mal in dieser Klasse turnen wird.

Mannschaft des Jahres: TG Wangen-Eisenharz (Foto: Verein/Stadt)

Den Titel „Aufsteiger des Jahres“ konnte sich Triathlet Jannik Stoll sichern. Der 21-Jährige wurde Deutscher Vizemeister in der Triathlon Mitteldistanz in seiner Altersklasse.

Aufsteiger des Jahres: Jannik Stoll (Foto: Verein)

Wer die Ausgezeichneten gewählt hat

Zu „verdienten Vereinsmitgliedern“ wurden Manfred Hasel (MTG Wangen) und Elisabeth Hoffmann (TSV Leupolz) gekürt. Gewählt wurden alle Sportler und Ehrenamtler von einem siebenköpfigen Gremium, das aus Mitgliedern des Sportverbandes, der Vereine, der Stadtverwaltung und der örtlichen Presse besteht.

Mit Interviews und Fotos blickten Oberbürgermeister Lang und die Sportverbands-Vorstandsmitglieder Nico Albrecht, Silvio Krezdorn und Andrea Buhmann auf das abgelaufene Sportjahr zurück. Für die Umrahmung sorgten der ukrainische Chor der Stadt Wangen und die Zirkus AG des SV Primisweiler.