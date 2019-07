Das sind die Einzelveranstaltungen der Wangener Kulturnacht und des Italienischen Abends

Bei der 17. Wangener Kulturnacht am Freitag, 2. August, ab 19 Uhr ist auch in diesem Jahr wieder viel Abwechslungsreiches geboten. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Die „Schwäbische Zeitung“ hat alle Einzelveranstaltungen in einem Überblick zusammengestellt:

Spangenberg rezitiert letztmalig Gedichte: Siegfried Spangenberg gestaltet zum letzten Mal aktiv mit ausgewählten Gedichten ein eigenes Programm. Als Abschied von Wangen hat er für alle, die sich an schönen Gedichten erfreuen können, zwei unterschiedliche Programme im Angebot. Im ersten, eher etwas ernsteren Teil, setzt er große Gedichte zueinander in Bezug – teils sich ergänzend, teils als Kontrast zueinander. Zum Vortrag kommen Meisterwerke von Johann Wolfgang Goethe, Heinrich Heine, Nikolaus Lenau, Friedrich Nietzsche, Moritz von Strachwitz, Conrad Ferdinand Meyer, Theodor Fontane, Christian Morgenstern, Georg Britting, Gotthold Ephraim Lessing und Kurt Tucholsky. Beginn dieser Rezitationen ist um 20 Uhr im Kornhaus. Ab 21 Uhr rezitiert Spangenberg Glanzlichter humoristischer Dichtung. Zu hören sind dann die schönsten Gedichte von Joachim Ringelnatz, Wilhelm Busch, Christian Morgenstern, Eugen Roth und manch anderen mehr oder weniger bekannten Autoren.

Mr. Fabulous & Friends – Singer/Songwriter-Pop aus Leutkirch: Mit einem sommerlichen Programm unterhält Fabian Mroz aus dem Allgäu als Mr. Fabulous das Publikum am 2. August. Wie die Stadt Wangen in einer Pressemitteilung schreibt, ist sein Repertoire vielseitig: Straßenmusiker, Liedermacher und Arrangeur von Klassikern aus dem Rock’n’Roll der 1970er- und -80er-Jahre im neuen, akustischen Gewand, bis hin zu Eigenkompositionen. Mr. Fabulous hat mittlerweile 14 CDs produziert, mit teils ernsten, melancholischen aber in erster Linie heiteren und ironischen Texten. Bei der Kulturnacht in Wangen treten Mr. Fabulous & Friends um 20 Uhr im Hof der Martinstorschule auf. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert ins Foyer verlegt.

Blues(.): Blues(.) ist eine dreiköpfige Rock- und Bluesband von Musikern aus dem Raum Wangen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, kräftigen Rocksound weiter am Leben zu erhalten. Die Band spielt Songs von Rory Gallagher, Stevie Ray Vaughan oder Joe Walsh. Laut Pressemitteilung hat Blues(.) auch versteckte Juwelen von James Gang, Walter Trout, Chicken Shack, John Mayall oder ZZTop im Repertoire. Die Musiker treten um 22 und 23 Uhr auf dem Saumarkt auf. Bei schlechtem Wetter wird in die Häge-Schmiede ausgewichen.

Die Wangener Lesebühne: Auch dieses Jahr veranstaltet die Wangener Lesebühne anlässlich der 17. Wangener Kulturnacht Kurzlesungen im Mohr-Haus, Herrenstraße 16 (Eingang Schmiedstraße). Es lesen in zeitlicher Reihenfolge folgende Autorinnen und Autoren aus der Region und dem Bayerischen und Friedrichshafener Raum in zwei Blocks jeweils zur Viertelstunde: Von 20 bis 21.30 Uhr lesen Hajo Fickus (Wangen), Manfred Kohrs (Ravensburg), Gila Hayo Mortensen (Oy-Mittelberg), Christian Lehmann (Lindenberg), Alexandra Scherer (Wangen/Illertissen) und Dorothea Neunkirchen (Köln/Berlin/Friedrichshafen); Moderation: Diemut M. Bek und Alexandra Scherer. Von 21.45 bis 23 Uhr lesen Bruni Adler (Annaberg/ Colorado/Deuchelried), Rita Schade (Dinkelsbühl/Tettnang), Eike Früchtnicht, alias Captain Books, alias Elias Kanz (Kempten) und Helga Müller (Tettnang); Moderation: Diemut M. Bek.

De-Chor gospel & more: Der De-Chor eröffnet die Wangener Kulturnacht 2019. Die Sänger bringen dieses Jahr bereits um 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Songs von Michael Jackson zu Gehör. In Vorbereitung auf das Jackson-Musical im Mai 2020 gibt es vorab schon einige Kostproben. Aufmerksame Zuhörer können sogar eine Eintrittskarte zum Musical gewinnen.

Jazz im Hof: Der Altstadt- und Museumsverein Wangen präsentiert Jazzmatix, eine sechsköpfige Band, die eine mitreißende Mischung aus Swing, Latin, funkig-souligem Popjazz und gefühlvollen Balladen auf die Bühne bringt. Ina Sauter (Gesang), Axel Bernhardt (Saxofon), Oli Bogen (Gitarre), Pit Niermann (Piano), Bubu Kühn (Bass) und Tobia Zwirner (Schlagzeug) treten ab 21 Uhr in der Badstube auf.

Theatergruppe Kiesel: Die Wangener Theatergruppe Kiesel, sonst meist mit collage- oder revueartigen Aufführungen bei den Kulturnächten vertreten, zeigt diesmal den halbstündigen Einakter „Schwanengesang“ von Anton Tschechow; es geht darin um einen alten Provinzschauspieler, der betrunken im Theater eingeschlafen ist und nun nachts über die leere Bühne irrt. Der Souffleur gesellt sich dazu, der kein Zuhause hat und immer im Theater schläft. Der alte Schauspieler denkt über sein Leben nach und über die großen Rollen der Weltliteratur. Die Aufführungen im Rahmen der 17. Wangener Kulturnacht finden am Freitag um 22 und 23Uhr an der Martinstorschule statt. Es spielen Hajo Fickus und Monika Schüler.