Das sind die Daten und Fakten zur Hauptversammlung des Wangener Roten Kreuzes

Von Deutsche Presse-Agentur

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Hochdorf im Kreis Biberach sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer war am frühen Morgen von einem vorbeifahrenden Autofahrer gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen.

Als die Feuerwehr am Brandort ankam, stand das Haus bereits vollständig in Flammen. Inzwischen sei der Brand gelöscht.

Brandursache noch unklar Wegen Einsturzgefahr konnte die Feuerwehr das Gebäude jedoch zunächst nicht betreten, sagte der Polizeisprecher.