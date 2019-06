Das Motto beim 20. Wangener Oldtimmertreffen lautet „70 Jahre Citroen 2CV“

Der 1. Wangener- Oldtimer- und Klassiker-Club veranstaltet am Sonntag, 23. Juni, sein 20. Internationales Wangener Oldtimer- und Klassikertreffen auf dem Wangener Festplatz am Milchpilz. Ab 11 Uhr kann man laut Ankündigung in die Atmosphäre der mobilen Vergangenheit eintauchen, in Erinnerungen schwelgen und manches „Benzingespräch“ führen. Neben den sehenswerten Oldtimern wird wieder ein Show-Programm mit der Boogie-Woogie-Tanzgruppe „Red Cadillacs“ angeboten. Die Band „Partitour Hanf“ sorgt für Stimmung mit Live-Musik aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren.

400 bis 500 Fahrzeuge

Die Veranstaltung ist ein markenunabhängiges Oldtimertreffen für Motorräder und PKW bis Baujahr 1989, heißt es in dem Pressetext. Das Wangener Oldtimertreffen habe sich im Westallgäu unweit des Bodensees und nah am Dreiländereck Österreich, Schweiz und Deutschland mit rund 400 bis 500 Fahrzeugen als eine internationale Veranstaltung am Rande der historischen Altstadt etabliert.

Dieses Jahr stellt der Oldtimerclub ein „Anti“-Auto mit einem heute nicht mehr zu übertreffenden Pflichtenheft in den Vordergrund, deren Entwicklung auf das Jahr 1934 zurückgeht: Das Auto musste genug Platz für zwei Bauern in Stiefeln, einen Zentner Kartoffeln oder ein Fässchen Wein bieten. Es musste mindestens 60 Kilometer pro Stunde schnell sein und dabei nur drei Liter Benzin verbrauchen.

Die Ente: Oft kopiert, nie erreicht

Das Fahrzeug sollte für Ungeübte einfach zu bedienen sein und selbst schlechteste Wegstrecken bewältigen können: Es musste ausgesprochen gut gefedert sein, sodass auch ein Korb mit Eiern Fahrten über holprige Feldwege übersteht. Oft kopiert, und selbst hauseigene Nachfolger hatten den Charme des Citroens 2CV – oder umgangssprachlich der „Ente“ oder deux chevaux (DöschWo), der 1948 präsentiert wurde – nie erreicht.

Für oldtimerfahrende Gäste, die ihren Wagen ausstellen wollen, wird gegen 11.30 Uhr eine Stadtführung durchgeführt. Für Besucher ist der Eintritt frei.