Das Lichtspielhaus Sohler in Wangen zeigt den Film „Holunderblüte“

Bei der Weißen Wand im Lichtspielhaus Sohler wird am Montag und Dienstag, 21. und 22. November, der Film „Holunderblüte“ gezeigt. Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr. Volker Koepp (Dieses Jahr in Czernowitz) dokumentiert den erstaunlichen Lebensmut von Kindern und Jugendlichen in der westlichsten Provinz Russlands, der Kaliningrader Exklave, dem früheren nördlichen Ostpreußen mit den Städten Königsberg und Tilsit, heißt es in der Ankündigung. Viele Dörfer dieser Gegend sind inzwischen verlassen, Felder liegen brach, soziale und familiäre Strukturen lösen sich auf. Armut, Perspektivlosigkeit und Trunksucht verbreiten sich. Hoffnung geht allein von den Kindern und Jugendlichen aus, die ganz im Hier und Jetzt leben. Sie erzählen von ihren Sorgen und Nöten, von ihren Plänen und Sehnsüchten, reden über Liebe und Freundschaft. Sie sind zornig über die betrunkenen Erwachsenen, die meist gar nicht da sind, und kümmern sich um ihre jüngeren Geschwister, heißt es weiter.

Koepps aufmerksamer, liebevoller Blick in „Holunderblüte“ gilt neben den jungen Bewohnern auch der faszinierenden Landschaft dieser Region. Zwischen den Ruinen der Kirchen und Gehöfte blüht der Holunder.