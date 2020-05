Das Landesmusikfestival ist 2024 in Wangen

Wangen ist Gastgeber des Landesmusikfestivals im Jahr 2024. Diese Entscheidung gab der Landesmusikverband (LMV) am Montag bekannt. Die Veranstaltung fällt somit in das Jahr der Landesgartenschau in der Stadt.

Laut Mitteilung hatte der Verband im Sommer 2019 das Festival für die Jahre 2021 bis 2025 ausgeschrieben. „Die Resonanz auf die Ausschreibung war beachtlich, insgesamt bewarben sich 20 Städte und Gemeinden um die Ausrichtung“, hieß es am Montag vom Verband. Neben Wangen im Jahr 2024 kommen Neresheim (2021), Göppingen (2022), Bruchsal (2023) und Singen am Hohentwiel (2025) zum Zuge.

Die Auswahl erfolgte demnach durch eine neunköpfige Jury, bestehend aus Vertretern der Mitgliedsverbände des LMV sowie des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst und sei vom kompletten LMV-Präsidium mitgetragen worden. Dabei seien auch regionale Gesichtspunkte berücksichtigt worden, um Musikbegeisterte möglichst im gesamten Land erreichen zu können.

Das Landes-Musik-Festival gilt laut LMV durchgehend seit über 20 Jahren als die zentrale Veranstaltung der baden-württembergischen Amateurmusik. Das diesjährige Landes-Musik-Festival im Rahmen der Landesgartenschau in Überlingen am Bodensee musste als Folge der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden.