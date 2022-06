Das Jugendhaus bietet in den Pfingstferien ein buntes Programm

Das städtische Jugendhaus an der Leutkircher Straße lädt am Dienstag, 7. Juni, von 14 bis 16.30 Uhr zum Bogenschießen mit Recurvebögen ein, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Die Teilnahme ist ab zehn Jahren möglich und kostet 2,50 Euro. Am Montag, 13. Juni, von 14 bis 18 Uhr geht es mit dem Jugendhaus-Team unter dem Motto „Das Leben ist (k)ein Ponyhof“ auf die Buchwald Ranch in Geiselharz. Dort können Pferde versorgt, gepflegt und natürlich geritten werden. Die Teilnahme ist ab sechs Jahren möglich und kostet acht Euro.

Am Dienstag, 14. Juni, von 9 bis 18 Uhr bietet das Jugendhaus einen Wassersporttag. Der Ausflug führt an den Inselsee Allgäu bei Immenstadt inklusive Wasserski oder Wakeboard fahren. Die Teilnahme ist für Jugendliche ab der fünften Klasse möglich und kostet je nach Ausleihe 40 bis 50 Euro. Am Mittwoch, den 15. Juni heißt es wieder „Spray Day“. An der legalen Graffiti Fläche am Jugendhaus können unter Anleitung von Profi Sprayer Daniel Schweizer, Jugendliche ab 14 Jahre, die Spraydosen schütteln. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 20 Euro. Für alle Angebote wird um Anmeldung unter 07522 / 91 27 83 oder mail@jugendhaus-wangen.de gebeten.

Zudem hat das Café des Jugendhauses am Dienstag von 14 bis 17 und Mittwoch bis Freitag von 14 bis 21 Uhr geöffnet.