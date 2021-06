Das ist die Auflösung zum dritten Wangen-Rätsel

Richtig geraten: Die gezeigte Bronze-Platte in der Herrenstraße erinnert an den Standort des einstigen Prangers, an dem die Verurteilten für ihre Vergehen angekettet wurden. Inmitten des damaligen Marktes waren sie zur Strafe dort der Willkür und den Schmähungen der Menschen öffentlich ausgesetzt. Einer, der es wusste und dieses Mal als Gewinner gezogen wurde, ist der Wangener Thomas Simski. Inzwischen beteiligen sich allerdings auch einige „Nicht-Wangener“ bei unserem Bilderrätsel, das in Kürze fortgesetzt wird.