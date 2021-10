Das ist die Auflösung der 18. Folge des Wangen-Rätsels. Wer diesmal der Gewinner ist. Und was sich hinter dem Bild verbirgt.

Viele haben das Bilderrätsel der „Schwäbischen Zeitung“ dieses Mal (richtig) gelöst: Bei der gezeigten Figur handelt es sich um den Brückenheiligen St. Nepomuk in der Wandnische des Hauses von Maler Otto Schamm am Argenufer. Mit Blick auf die Isnyer Brücke erinnert der Heilige an den uralten und früher einzigen Argenübergang im Bereich der Stadt.

Im Hintergrund ist das Stadtbild von Prag zu sehen, die Moldau und die Karlsbrücke, von welcher er gestürzt und ertränkt wurde, nachdem er gefoltert wurde. Darüber ist das Georgentor aufgemalt, wo er ursprünglich stand. Gewusst hat es unter anderem unsere Siegerin, Elke Brugger aus Wangen. Sie wurde als Gewinnerin ausgelost und erhält eine Silbermünze der Stadt Wangen.