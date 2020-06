Das hat das Gewitter am Wochenende in Neuravensburg angerichtet

Infektionen von Haustieren mit dem neuartigen Coronavirus sollen meldepflichtig werden. Eine entsprechende Verordnung hat Agrarministerin Julia Klöckner auf den Weg gebracht. Macht der Bundesrat am 3. Juli den Weg frei, soll die Meldepflicht „sehr zeitnah“ kommen, kündigte die CDU-Politikerin am Dienstag in Berlin an.

Tierärzte und Veterinärämter werden demnach verpflichtet, positive Covid-19-Befunde bei Haustieren an die Behörden zu melden.