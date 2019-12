Das geben die Vorsitzenden des Wangener Jugendgemeinderats ihren Nachfolgern mit auf den Weg

Die Amtszeit des vierten Jugendgemeinderats geht ihrem Ende entgegen. Wie die Stadt Wangen mitteilt, stehen Ende Januar 2020 die nächsten Wahlen an.

Derzeit läuft die Werbung um Kandidatinnen und Kandidaten. Was Pia Wiltsche und Lukas Häring, die aktuellen Vorsitzenden des Wangener Jugendgemeinderats, erlebt haben und was sie ihren Nachfolgern raten, erzählen sie im Interview.

Die Bilanz, die Ihr dem Verwaltungsausschuss des Gemeinderats gegenüber vorgelegt habt, klingt nach viel Arbeit, aber auch nach Spaß und ganz vielen neuen Erfahrungen. War das so?

Pia Wiltsche: Ja, klar, das war schon Arbeit, aber wenn man es gern macht, dann macht diese Arbeit auch richtig Spaß. Und wenn man was verändern will, dann muss man sich auch engagieren.

Lukas Häring: Natürlich wäre es auch mit weniger Einsatz gegangen, aber dann wären wir auch nicht so erfolgreich gewesen. So haben wir eine Menge Dinge auf die Beine gestellt und auch die Stadt in ihrer Beziehung zur Jugend unterstützt. Im Team funktioniert das ganz gut.

Gab es Schwerpunkte oder war Euch alles gleich wichtig?

Pia: Die Mischung macht’s bei dieser Arbeit. Ich finde es wichtig, politische Themen an die Jugend heranzubringen – so wie das zum Beispiel bei dem Crashkurs zu den Kommunalwahlen für Erstwähler war. Aber natürlich gehören auch Partys mit dazu.

Lukas: Wenn man an das Wait-for-it-Festival denkt, dann ist es schon so, dass der Jugendgemeinderat als Mitveranstalter in den zwei Monaten davor ziemlich gefragt ist. Das hat dann auch absolut Vorrang. Wir waren zwar ein bisschen Party-lastig, aber die politische Bildung kam nicht zu kurz.

Was sind die Themen, die viele Jugendliche angesprochen haben? Was stößt auf ein eher kleines Publikum?

Lukas: Die Bürgerbeteiligung zu „Next-GenErba“ war definitiv unser ganz großes Thema. Da lief sehr viel mit Terminen und Gesprächen mit Jugendlichen, was sie dort haben oder machen wollen.

Pia: Auch wenn der Crashkurs zu den Kommunalwahlen noch für ein paar mehr Besucher Platz geboten hätte, war der Besuch für dieses spezielle Thema sehr gut. Mit der Organisation der Partys, die wir veranstaltet haben, wie die Halloween-Party oder auch die First-Week-Done-Party, haben wir auch ein Konzept für solche Ereignisse insgesamt erstellt. Das heißt dieses Konzept kann von den nächsten Jugendgemeinderäten weiterentwickelt und auch in der Erba angewendet werden. Und diese Partys waren im Jugendhaus auch ein ganz großer Anziehungspunkt für Jugendliche.

Lukas: Wir wollten damit auch der Aussage, dass in Wangen nichts los sei, etwas entgegensetzen.

Wie hat sich die Arbeit mit der Schule vereinbaren lassen?

Pia: Es kann schon mal zu Kollisionen kommen, aber für mich hat es funktioniert.

Lukas: Im Zusammenhang mit „Next-GenErba“ war eben viel zu machen, und da war es manchmal schwierig. Aber wie schon gesagt, das ist unsere Chance als Jugendliche dort etwas mitzugestalten, und dann muss man diese Möglichkeit auch nutzen.

Was nehmt ihr für euch persönlich aus dieser Arbeit mit?

Lukas: Das waren zwei coole Jahre mit einer Reihe von Veranstaltungen, die mich auch persönlich weitergebracht haben. Zum Beispiel die regionale Jugendkonferenz in Ravensburg und die Fahrt zum Landtag. Oder unsere Fahrten nach Berlin auf Einladung der Abgeordneten Agnieszka Brugger oder in die Partnerstadt Prato, wo wir mit italienischen Jugendlichen diskutierten. Spannend war es auch, bei den Gemeinderatssitzungen dabei zu sein. Ich habe durch die ganze Arbeit gemerkt, dass ich später was mit Politik machen will.

Pia: Für mich war auch der Einblick in die Kommunalpolitik sehr interessant. Ich habe auf alle Fälle eine Menge in Sachen Organisation dazugelernt. Bei den vielen Terminen lernt man die Wichtigkeit einzuschätzen und sich selbst zu organisieren. Und auch das Präsentieren. Es ist schon noch mal was anderes, ob man in der Schule eine Präsentation hält oder vor Mitgliedern des Gemeinderats, die ja alle wesentlich älter sind.

Gibt es etwas, das ihr heute anders machen würdet?

Lukas und Pia: Es ist manchmal schwierig, den Gruppenzusammenhalt zu schaffen. Vielleicht sollte man mehr „Nachsitzungen“ machen, damit man mehr voneinander mitbekommt und so ein Gefühl von 15 Freunden aufkommt. Denn bei den Fahrten waren wir immer eine tolle Gruppe.

Lasst ihr Euch noch einmal aufstellen für eine weitere Amtszeit?

Lukas: Ich werde definitiv nicht mehr kandidieren: Ich arbeite neben der Schule, bin in der KSJ und habe auch noch andere Hobbys. Es war eine schöne Zeit, aber für mich ist Zeit aufzuhören.

Pia: Ich bin noch nicht sicher. Ich bin auch neben der Schule noch ziemlich beschäftigt, bin bei den Ministranten, leite selber eine Mini-Gruppe, spiele zwei Instrumente und turne. Da ist ein bisschen die Frage, wo die Zeit bleibt.

Was würdet ihr Euch vom nächsten Jugendgemeinderat wünschen?

Pia: Die Erba soll spezifisch behandelt werden, denn das ist unser wichtigstes Thema. Dann wäre es gut, wenn auch der Crashkurs Politik beibehalten werden könnte – eben zu einem anderen Thema als dieses Mal. Er sollte für neue Ideen offen sein. Und es wäre toll, wenn die Pumptrack-Anlage beim Jugendhaus bald kommen würde.

Lukas: Die neuen Jugendgemeinderäte sollten vor allem die Chance nutzen, dass sie viel über Politik mitbekommen können. Das Einführungsseminar zeigt da sehr viele Möglichkeiten auf.