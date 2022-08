Das Fest Maria Aufnahme in den Himmel gefeiert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Singend und betend haben sich Frauen und Männer am Fest Maria Himmelfahrt von Deuchelried aus auf den Weg gemacht, um in der katholischen Pfarrkirche St. Ulrich in Seeg einen würdigen Gottesdienst zu feiern. Die Organisation lag in den Händen von Leni Geier, die geistliche Leitung hatte Diakon Martin Ogger.

Nachdem Kräuterbüschel gesegnet worden waren und „Monikas Dreigesang“ die Herzen berührt hatte, traf man sich auf dem Kirchhof, um einige der Sträuße gegen eine Spende zu erwerben und sie am Abend mit nach Hause zu nehmen. Zuvor gab es aber eine ausgedehnte Kirchenführung, in Speiden die Besichtigung der Wallfahrtskirche „Maria Hilf“ und der Besuch der dazugehörigen Gnadenkapelle mit einem Lobpreis zur Ehren der Gottesmutter.

Ein Abstecher zum Hopfensee ließ noch einmal die Schönheit der bayerischen Bergwelt aufstrahlen, bevor in Wiggensbach der Wallfahrtstag beschlossen wurde. Hier wurde auch das Erinnerungsfoto aufgenommen.