Das Fach Deutsch macht den Auftakt der schriftliche Abschlussprüfungen an der Realschule

Mit dem Fach Deutsch begannen für 106 Schülerinnen und Schüler der Johann-Andreas-Rauch-Realschule am Dienstag die schriftlichen Abschlussprüfungen zur Mittleren Reife. Während in den Vorjahren der Fokus noch auf Testungen vor und Abstand während den Prüfungen gelegt werden musste, können die diesjährigen Prüfungen wieder unter „normalen“ Bedingungen stattfinden. Im Fach Deutsch besteht die Prüfung aus verschiedenen Elementen. Zur Lektüre „Herzsteine“ muss ein Innerer Monolog angefertigt werden, zudem werden Sprachgebrauch und Textverständnis überprüft. Im zweiten Teil der Prüfung wählen die Schülerinnen und Schüler entweder eine Erörterung zum Thema Softdrinks, in Lyrik das Gedicht „Fahrend in einem bequemen Wagen“ von Bertolt Brecht oder die Textbeschreibung Prosa „Partnerarbeit“. Fortgesetzt werden die Prüfungen am Donnerstag im Fach Mathematik, wo insbesondere Funktionen, Geometrie, Trigonometrie und Wahrscheinlichkeitsrechnen im Vordergrund stehen. In der nächsten Woche werden die schriftlichen Prüfungen durch Englisch und eines der Wahlpflichtfächer Französisch, Technik oder Alltagskultur, Ernährung und Soziales (AES) abgerundet. Foto: Heiko Koos/ Realschule Wangen