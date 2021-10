Das Clubhaus auf Vordermann gebracht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem im Frühjahr aufgrund der Inzidenzen keine Mitgliederversammlung abgehalten werden konnte, wurde diese am 22.9.2021 nachgeholt. Das Clubhaus war nahezu voll belegt und die Vorstandsvorsitzende Marlen Kümmerle sowie Heidi Kremsler (Vertreterin) führten gut organisiert durch den Abend. Zuerst gab es einen Rückblick auf die sehr erfolgreich abgelaufene Spielsaison: Von vier aktiven Mannschaften konnten alle in die nächste Liga aufsteigen. Die Damen 30 und 50 sogar auf Württemberg-Ebene. Sehr erfolgreich agierten auch die Herren-Spielgemeinschaften TC 1903/ TC RW. Von den sechs Jugend-Mannschaften gelang drei Mannschaften der Aufstieg. Hier wurde Cheftrainer Birner mit seinem Team herzlich gedankt. Viel Spaß hatten in jedem Fall alle, spätestens beim Aufstiegsfest Mitte August, zu dem der Vorstand eingeladen hatte.

Nach dem Rechenschaftsbericht des Vorstands für Finanzen, Gerhard Weigle, erfolgte der Hallenbericht von Hallenwart Hans Wetzel. Trotz des Umsatzeinbruchs durch die Pandemie schreibt der Tennisclub 2020 sehr solide Zahlen. Durch viele neue Beitritte im Frühjahr, vor allem junge Familien, schaut es auch für das Zahlenmaterial 2021 sehr gut aus.

Einen Wechsel gab es im Jugendbereich. Für Axel Schindler konnte Silke Wigand gewonnen werden. Sie und Cornel Biggel organisieren die Jugendabteilung des Tennisclubs.

Herzlich gedankt wurde, nach der Wahl des technischen Warts, in der Saison 2020/2021 bis dato nur kommissarisch eingesetzt, Jimmy Kimmerle und Peter Schnitzer. Unter deren Anleitung und mittels eines Crowdfundings (5.000 Euro plus noch mehr als das Doppelte aus der Vereinskasse) konnte im Clubhaus in den Bereichen Sanitär, Maler und Elektro, vieles auf Vordermann gebracht werden.

Nach dem Bericht von Monika Hilt, zuständig für den Breitensport, verlas Monika Hepp den Bericht der Kassenprüfer. Die Entlastung des Vorstands erfolgte ohne Gegenstimme.