Das alles bietet Wangen zur Kulturnacht

Die 17. Wangener Kulturnacht steht bevor: Lokale Kulturschaffende präsentieren am Freitag, 2. August, an 18 Schauplätzen in der Innenstadt rund 50 Einzelveranstaltungen mit Musik, Theater, Literatur, Tanz und Kunst. Eröffnung ist um 19 Uhr auf dem Marktplatz, teilt die Stadt mit. Dort können Köstlichkeiten aus der Toskana genossen werden. Um 21 Uhr tritt zudem die pratesische Band P.O.M.B. auf. Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen frei. Bei schlechtem Wetter finden sie in geschlossenen Räumen statt.

Dieses Jahr startet die erste Veranstaltung bereits um 19 Uhr. Der De-Chor Gospel & More interpretiert in der evangelischen Stadtkirche Songs von Michael Jackson. In Vorbereitung auf das Musical im Mai 2020 gibt es vorab einige Kostproben. Aufmerksame Zuhörer können eine Eintrittskarte zum Musical gewinnen. Später treten in der evangelischen Stadtkirche die Opernbühne Württembergisches Allgäu sowie der Oratorienchor Wangen auf. Als weitere Chöre sind die Chorgemeinschaft Wangen und die Modern Voices & Jazz Singers des Liederkranzes Kißlegg im Spitalhof auf sowie der Shanty-Chor des Bürgerforums im Innenhof der Badstube zu hören.

Auf dem Weg zur und hinter der Kirche lädt die evangelische Kirchengemeinde zum Gartenzitate pflücken ein und im Garten der Begegnung zu einer offenen Bühne für jedermann. Kinder ab vier Jahren können in der Stadtbücherei im Kornhaus um 19.15 Uhr eine musikalische Reise durch den Ozean erleben. Die Theatermusikerin Fanny Mas erzählt und vertont die Geschichte von „Swimmy“ nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Leo Lionni. Außerdem spazieren die Hieronymus’ Doctor-Clowns den ganzen Abend durch die Altstadt.

Georg Enderwitz ist mit Orgelhöhepunkten an der Rieger-Orgel in der St. Martinskirche zu hören, die Bühnen am Saumarkt bespielen die Saloniker, das Blechbläserquintett „Pentaton“ sowie die Band Blues(.). Premiere bei der Kulturnacht feiert das Waldhorn-Doppelquartett Wangener Horn8ter, ebenfalls am Saumarkt. Traditionell erklingt die Jazz Point Big Band an der Eselmühle. Noch mehr Jazz gibt es im Hinterhof des Hotel Restaurants Blaue Traube mit dem Konzert der Band Travels sowie im Innenhof der Badstube, wo die sechsköpfige Band Jazzmatix eine mitreißende Mischung aus Swing, Latin, funkig-souligem Popjazz und gefühlvollen Balladen auf die Bühne bringt.

Musikalisch wird es auch im Weberzunfthaus. Dort präsentieren Gäste aus Prato, Schüler der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu sowie die Pianistin Raminta Neverdauskaité aus Frankreich ihr Können. Hans-Peter Reutemann stellt Aquarelle im Gemeindehaus St. Martin aus, in der Städtischen Galerie in der Badstube ist die Ausstellung „Rund um den ersten Schultag“ den ganzen Abend über geöffnet. Literarisch wird es bei den von Siegfried Spangenberg rezitierten Gedichten in der Bücherei sowie bei der Wangener Lesebühne im Haus Mohr. Spangenberg ist laut Stadt dieses Jahr zum letzten Mal mit dabei. Als Abschied von Wangen habe er zwei unterschiedliche Programme im Angebot, einen eher etwas ernsthafteren Teil mit Meisterwerken großer Dichter sowie einen humoristischen Reigen von Ringelnatz bis Morgenstern.

Wie vielfältig Tanz sein kann, erfahren die Besucher beim traditionellen Auftritt der Trachtengruppe „D’Argentale” mi Pattern und Volkstänzen im Spitalhof und im Pulcinella Centro bei einer Salsa- und Bachata-Show mit anschließendem Workshop. Ebenfalls im Pulcinella Centro entführen die Prateser Sara Ruoti und Luigi Leoluca Gagliardi das Publikum in die Welt der faszinierenden Filmmusik. Zwei besondere Filmerlebnisse bietet die Weiße Wand mit dem Radikalkino und dem Split-Screen-Cinema im Innenhof des Hinderofenhauses.

Im Hof der Martinstorschule wird Singer-Songwriter-Pop von der Leutkircher Band Mr. Fabulous & Friends zu hören sein. Ebenfalls dort zeigt die Theatergruppe Kiesel ihr neues Stück „Schwanengesang“. Noch mehr Theater gibt es in der Häge-Schmiede, wo die Festspiele Wangen ein szenisches Medley zu ihren drei diesjährigen Stücken zeigen.