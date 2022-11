Das 65. Sportabzeichen für Dieter Rotzler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Diese Saison stand unter einem besonderen Stern. Nicht nur, dass wir als Gruppe wieder im Mai mit unserem Vorbereitungstraining starten konnten. Wobei dem Regen einige Trainingsabende zum Opfer fielen, aber der Stimmung der Trainingsgruppe unter der Leitung von Claudia Eder, Silke Fink und Uli Stefan tat dies keinen Abbruch. Sondern auch, dass Dieter Rotzler in diesem Jahr sein Sportabzeichen zum 65. Mal abgelegt hat. Darauf sind wir als Sportabzeichengruppe sehr stolz. Die Abnahmen fanden im Juli und auch noch September statt. Alles verlief ohne Verletzungen.

Mit einer Wanderung zum Hündle bei herbstlichem Sonnenschein fand für eine kleine Gruppe die Saison einen schönen Abschluss. Die Übergabe der Sportabzeichen fand im Rahmen des Saisonabschluss statt, dass in gemütlicher Runde gefeiert wurde.

Insgesamt waren es 51 Sportabzeichen (zwölf Jugendliche und 39 Erwachsene). Dabei waren es 33 in Gold, zehn in Silber und acht in Bronze, wobei insgesamt zwölf Jugendliche und Erwachsene das Sportabzeichen zum ersten Mal gemacht haben. Dabei waren auch Jugendliche und Erwachsene, die das Sportabzeichen für ihre Bewerbung bei Polizei und Zoll benötigen. Das norwegische Sportabzeichen hat Wilfried Fuchs (elfmal) wieder erfolgreich abgelegt. Auch fünf Familien haben wieder generationsübergreifend das Familiensportabzeichen erhalten. Dies sind die Familie Fink, Franke, Jendrossek, Friedrich und Traub.

Besonders hervorzuheben sind bei den Jugendlichen die Sportabzeichen von Selina Fink und Pauline Jendrossek (jeweils 10) und bei den Erwachsenen von Stefan Uli (15), Fink Silke (20), Maier Carola (25), Claudia Eder (35), Herget Roland (36), Wilfried Fuchs (41), Reutter Wolfi (49), Troll Josef (53), Rotzler Dieter (65) – Anzahl der Wiederholungen in der Klammer.

Es geht ein Dank an die Prüfer/innen Silke Fink, Claudia Eder, Andrea Wagner, Bernd Kossmann, Uli Stefan, Wolfgang Sohler und Florian Traub.