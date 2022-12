Das 600. Baby im Wangener Krankenhaus heißt Julius Vincent

In der Geburtshilfe im Westallgäu-Klinikum in Wangen ist vor wenigen Tagen das 600. Baby des Jahres auf die Welt gekommen. Wie aus der Pressemitteilung des Klinikverbunds Oberschwabenklinik (OSK), zu dem auch das Wangener Krankenhaus gehört, hervorgeht, ist es ein Junge. Die 600. Geburt ist für Wangen auch eine symbolische Zahl. Der Kreistag hatte Ende Mai den Fortbestand der Geburtsklinik an Bedingungen geknüpft, etwa die, dass der Leistungsumfang von 600 bis 800 Geburten am Westallgäu-Klinikum stabil bleiben müsse.

3320 Gramm, 52 Zentimeter und ein bisschen zu früh

Der Junge, der zweieinhalb Wochen zu früh kam, hört auf den Namen Julius Vincent und war bei der Geburt 52 Zentimeter groß und 3320 Gramm. Ein paar Stunden danach wurde er wegen Anpassungsproblemen und Atembeschwerden an die Kinderklinik Ravensburg verlegt. Inzwischen ist er zu Hause in Wangen bei seinen Eltern Damaris Maurus und Michael Stocker und erfreut sich bester Gesundheit.

Die 24-jährige Damaris Maurus, eine Physiotherapeutin, die derzeit eine Fortbildung zur Osteopathin absolviert – ihr Partner ist Maschinenbaumonteur –, hatte 2020 bereits ihre erstgeborene Tochter Amalia Victoria in Wangen zur Welt gebracht. „Ich hatte damals eine schwere Geburt, die am Ende mit einem Kaiserschnitt endete und hatte lange zu kämpfen damit“, wird Maurus in der Pressemitteilung zitiert. Sie habe dennoch wieder in Wangen entbinden wollen, „weil es einfach so unaufgeregt, so familiär und ruhig hier ist“. Auch über die medizinische Versorgung in den fünf Tagen in Ravensburg war Damaris Maurus dankbar.

Chefarzt sieht Bestätigung für gute Zusammenarbeit mit Ravensburg

Chefarzt Dr. Elmar Mauch, der der glücklichen Mutter einen Blumenstrauß überreichte, sieht sich in der Arbeit seines Teams bestätigt. An diesem Beispiel sehe man, dass die Mütter gerne in das Wangener Krankenhaus kämen, und dass die Zusammenarbeit zwischen den Kliniken in Ravensburg und Wangen sehr gut funktioniere.

2022 werden es weniger Geburten als im Vorjahr

Im vergangenen Jahr verzeichnete Wangen 809 Geburten, in diesem Jahr dürften es bis Silvester etwa 650 werden, schätzt die OSK. Auch in der Frauenklinik in Ravensburg wird es weniger Geburten als im Vorjahr geben. Chefarzt Dr. Mauch verweist darauf, dass die Zahlen relativ zu betrachten seien. Die strenge Besucherregelung an der OSK infolge der Corona-Pandemie – fast vier Monate lang herrschte Anfang des Jahres 2022 ein Besuchsverbot für Väter und Angehörige – habe Wangen mehr als hundert Geburten gekostet.

Die umliegenden Häuser seien weniger restriktiv gewesen, deren Geburtshilfen hätten davon profitiert, heißt es in der Pressemitteilung. Per Kaiserschnitt kommen in Wangen lediglich 20 Prozent der Babys auf die Welt, in ganz Deutschland liegt die Sektioquote bei 33 Prozent.