Das Ökomobil Tübingen zu Besuch bei Leupolz

Am 1. Juni verbrachte die Klasse 2 der Grundschule Leupolz ihren Schulvormittag auf dem Hof der Familie Fäßler in Ruzenweiler. Dort machte an diesem Tag das Ökomobil aus Tübingen Station.

Die Mitarbeiterinnen dieses rollenden Naturforscher-Labors begrüßten die Kinder mit einem witzigen Fangspiel. Anschließend machten sich die Zweitklässlerinnen und Zweitklässler Gedanken darüber, warum eine Wiese wichtig ist: „Futter für die Kühe, Platz zum Spielen, schön anzusehen, riecht gut, Weide für Kühe und Pferde, Lebensraum für viele große und kleine Tiere und Pflanzen, herrlich zum Picknick machen und ausruhen, Apfelbäume wachsen drauf...“. Nach dieser bunten Gedankensammlung erhielten die Kinder kleine Gefäße mit Deckel und Lupen.

Sabine Reußink vom Ökomobil und Hanna, die dort ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) absolviert, erklärte den Kindern genau, wie nun in der nahen Wiese Insekten und Spinnen gefangen werden sollten. Aufmerksam hörten die Zweitklässlerinnen und Zweitklässler zu, weil sie ja keinem noch so kleinen Tier etwas zuleide tun wollten. Nachdem verschiedene Krabbeltiere gefunden wurden, ging es ans Bestimmen. Viele Junikäfer, besondere Hautflügler, die Larve einer Heuschrecke, ein Rotkragen-Flechtenbärchen und sogar eine Springspinne wurden erkannt.

Besonders eindrucksvoll war es für die Mädchen und Jungen, als sie das Innere des Ökomobils betreten durften. Dort gibt es ein Mikroskop, das mit einem großen Monitor verbunden ist. Frau Reußink legte das Glasgefäß mit der Springspinne darunter. „Iiiiiihhhhh!“ ertönte es aus vielen Mündern angesichts der haarigen, übergroßen Spinne auf dem Bildschirm. Als die Kinder jedoch hörten, dass diese Spinne ihre Beute mit Hilfe ihrer besonderen Hinterbeine anspringt, acht Augen hat und damit sehr gut sieht, war nur noch ein beeindrucktes „Cooool“ zu vernehmen. Vom Ekel zur Bewunderung der erstaunlichen Besonderheiten der Natur! Der Bildungsauftrag des Ökomobils wurde hier klar erfüllt. Selbstverständlich wurden die Tiere anschließend dort wieder freigelassen, wo sie gefunden worden waren.

Herzlichen Dank an Familie Fäßler, die für die Klasse 2 der Grundschule Leupolz alles so gut vorbereitet hatte. Danke auch an Karina Pfender, Lehramtsstudentin der PH Weingarten, die die Klasse begleitete. Der größte Dank gilt dem Team des Ökomobils, das den weiten Weg von Tübingen auf sich genommen hatte.