Darum fliegen 2000 Wangener Papierkraniche nach Japan

Die Volkshochschule (VHS) Wangen hat gemeinsam mit dem Schulförderverein der Berger-Höhe-Schule die Aktion „1000 Kraniche für die Hoffnung“ ins Leben gerufen. Von Mai bis Juli waren die Wangener aufgerufen, Origami-Kraniche aus Papier zu falten. Jetzt ist klar: Es sind deutlich mehr geworden – und das war am Mittwoch auf dem Marktplatz sichtbar.

„Eigentlich wollten wir dazu Workshops und Kurse anbieten, wo man diese japanische Falttechnik erlernen kann. Corona bedingt konnten wir diese aber nicht durchführen“, erläutert der Leiter der VHS, Lorenz Macher, in einem Schreiben. Kurzerhand stellte die VHS eine Faltanleitung und ein Video auf die Homepage. Das Ziel waren 1000 Kraniche zu falten und diese als Zeichen des Friedens, der Hoffnung und der Völkerverständigung zum Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima am 6. August 1945 nach Japan zu schicken.

VHS-Dozentin Ikuko Kuramoto, VHS-Leiter Lorenz Macher und Stadtrat Gerhard Lang präsentierten am Mittwoch die 2000 Papierkraniche auf dem Marktplatz. Im Hintergrund weht die „Mayors for Peace“-Fahne. (Foto: Stadt/sum)

An der Mitmach-Aktion haben sich in der Zeit von Mai bis Juli zahlreiche Einrichtungen, Schulen und Privatpersonen beteiligt, darunter auch Gemeinderäte und Schülerinnen und Schüler zahlreicher Wangener Grundschulen, so die VHS. „Die Resonanz war überwältigend“, berichtet Macher. „Jeden Tag bekamen wir kleine Päckchen mit Papierkranichen in den Briefkasten eingeworfen. Gerade in Zeiten des Corona-Lock-downs hat uns das viel Mut und Zuversicht bereitet.“ Am Ende wurden es 52 Pakete mit über 2000 Kranichen.

170 Stunden Papier gefaltet

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die mitgefaltet haben. Insgesamt wurden in Wangen 170 Stunden Papier gefaltet“, erklärt Macher weiter. Neben dem Symbolcharakter habe das Falten noch einen positiven Nebeneffekt: „Es ist sehr entspannend und man bekommt positive, kreative Gedanken vom Falten. Das kann gerade in Krisenzeiten helfen. Ich kann gut nachvollziehen, warum Origami in Japan eine so wichtige Kulturtechnik ist.“

Kraniche auf dem Marktplatz sichtbar

Von der Dozentin Ikuko Kuramoto wurden die gefalteten Kraniche zu Girlanden aufgefädelt und am Mittwoch auf dem Marktplatz gezeigt. Denn der 8. Juli ist ein symbolträchtiger Tag für die internationalen Friedensbemühungen. Mit dem Hissen der Flagge der „Mayors for Peace“ erinnern weltweit die Bürgermeister, so auch Wangens OB Michael Lang, an ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag.

Das war am 8. Juli 1996 veröffentlicht worden und verpflichtet alle Staaten zur Abrüstung und Verbot von Atomwaffen. Deshalb weht auch vor dem Wangener Rathaus die „Mayors for Peace“-Fahne.

Hoffen auf Origamikurse im nächsten Jahr

Die Wangener Kraniche begeben sich unterdessen nun auf die lange Reise nach Nagasaki und Hiroshima und werden dort am 6. August als Zeichen der atomaren Abrüstung und des Friedens in Hiroshima ausgestellt. „Und im nächsten Semester“, so hofft Lorenz Macher, „können wir wieder Origamikurse anbieten. Ich kann nur jedem empfehlen es auszuprobieren“. Nach einer alten Legende habe nämlich jeder, der 1000 Kraniche faltet, einen Wunsch frei. Und da fragt Macher: „Was sich die Wangener wohl jetzt wünschen?“