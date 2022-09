Dario Rapps schnappt sich das Goldene Rad

Sie war einfach zu übermächtig, die „Kemptener Armada“. Oder anders ausgedrückt machten die bayerischen Nachbarn einfach die beste Teamarbeit – und brachten am Ende mit Dario Rapps einen Sieger hervor. Nicht antreten konnte Vorjahressieger Jonas Schmeiser, der sich am Sonntag kurzfristig krankmelden musste. Aber auch die Wangener konnten am Ende mit Rang drei und vier durchaus zufrieden sein. Peter Clauß, der Mann der letzten beiden Wertungen, belegte am Ende Rang zehn – mit einer Runde Rückstand.

70 Starter, 43 kamen am Ende ins Ziel. Zu jenen, die stürzten, gehörte auch der Ex-Wangener Silias Motzkus, der gemeinsam mit Fabian Danner und Christopher Hatz für das Team 54x11 in die Pedale trat. Während Andreas Mayr (RSC Kempten) die erste Kriteriumswertung noch für sich entschied, fiel er später aus der Führungsgruppe heraus. Acht Fahrer überrundeten. Womit – alte Kriteriumsregel, Überrundung zählt vor Punkten – praktisch für den Rest nur noch die Ränge neun und dahinter übrigblieben.

Viel Lob für die Kemptener

Dario Rapps stand schon frühzeitig und spätestens nach der sechsten Wertung als Sieger fest. Denn von den acht Führenden hatten nur fünf Punkte auf ihrem Konto. „Das war von uns taktisch gut gemacht“, bekannte Rapps später. Die Taktik sah vor, dass Mayr und er erst einmal sprinteten – und sich dann noch einmal absprechen. Zu Beginn hatte er sich noch mit Andreas Mayr abgewechselt. Als dann die Achtergruppe stand, Mayr nicht mehr mit dabei war, die Überrundung glückte, hatte Rapps wieder Teamkollegen um sich: „Die sind richtig gut für mich gefahren“, sagte der 28-Jährige später.

Voll des Lobes für die Mannschaft war auch Hermann Keller, der zum zweiten Mal beim Wangener Radkriterium aufs Podest kletterte: „Das Team hat großartig gearbeitet. Im Endeffekt waren aber die Kemptener stärker.“ Keller konnte erst in der dritten Wertung erstmals punkten: „In der ersten Wertungsrunde war ich direkt hinter dem Sturz von Silias, in der zweiten Wertung war die Gruppe schon weg.“ Zum Schluss hin fehlte dem Wangener Lokalmatador dann einfach die Kraft.

Dafür drehte Peter Clauß – mit einer Runde Rückstand – ab der siebten Wertung einsam und vorneheraus seine Runden. Nachdem die Strategie, Keller zu unterstützen, nicht funktionierte, sammelte Clauß so wenigstens noch Punkte. „Als Oli Matheis reißen ließ, war ich plötzlich alleine“, gestand Clauß. Die Radsport-Jugend an der Ecke Bahnhofstraße/ Immelmannstraße feierte ihn wie einen Sieger: „Ich dachte nur, den Vorsprung kannst du dir jetzt nicht nehmen lassen.“ So gewann er die siebte und auch die achte Wertung, die bekanntlich doppelte Punktezahl bringt – und kam so noch auf Rang zehn.

Wangener Radkriterium verzeichnet rund 1000 bis 2000 Besucher

Mehr als zufrieden war auch Christian Rieg, Vorsitzender der Wangener Rad-Union, die sich als Veranstalter mit ihrem freien Eintritt ebenfalls eine neue „Taktik“ überlegt hatte: „Wir haben dafür an den Verzehrständen ordentlich verkauft.“ Rund 1000 bis 2000 Besucher, die zwischen Verkaufsoffenem Sonntag und Sport wechselten, verfolgten das Rennen, bei dem es tatsächlich regenfrei geblieben ist. „Ich habe mit einigen gesprochen. Viele waren da, die einfach mal reinschnupperten – und viel Gefallen an unserem Sport fanden“, sagte Rieg.