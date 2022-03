Das Geistliche Wort zum Aschermittwoch von Stephan Wiltsche, katholischer Dekanatsreferent und Klinikseelsorger in den Fachkliniken Wangen.

Diese Frage habe ich zumindest bei meinem Metzger noch nie gehört. Aber sie passt zum heutigen Tag. Aschermittwoch ist der Auftakt zur Fastenzeit auf Ostern hin. „Kehrt um und glaubt an die frohe Botschaft!“. Diese Grundaussage Jesu, die am Beginn des Markusevangeliums zu finden ist, übersetze ich auf Aschermittwoch so: Heiter Fasten – auf ein positives Ziel hin. Fasten, Verzicht oder von allem ein bisschen weniger ist hoch zeitgemäß. Nicht nur aus religiöser Überzeugung, sondern ebenso gesundheitsorientiert oder aus Gründen der Nachhaltigkeit. Weniger ist halt manchmal einfach mehr und heilsam. Die durch die Selbstbescheidung beabsichtigte innere und äußere „Umkehr“ ist notwendig, individuell und institutionell. Und zwar nicht so sehr aus dem modernen Zwang zur Selbstoptimierung als zur tiefgreifenden Erneuerung. Deshalb meine Frage (Mein Metzger möge es mir verzeihen): Darf‘s ein bisschen weniger sein?