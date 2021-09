Danner gewinnt Elite-Klasse

Die Sportler der Rad-Union Wangen haben sich nach dem letztjährigen coronabedingten Ausfall der baden-württembergischem Meisterschaft gefreut, sich dieses Jahr wieder mit den besten Konkurrenten des Landes zu messen. Austragungsort war die Radsport Hochburg in Wendelsheim bei Tübingen. Der selektive, 6,5 Kilometer lange Kurs mit zwei Anstiegen und einer windanfällgen Passage musste je nach Altersklasse unterschiedlich oft absolviert werden. Von der Rad Union waren Sportler von der U11 bis in die Elite-Klasse weiblich und männlich am Start.

Die U11-Sportler machten den Anfang und hatten neben dem schweren Kurs auch mit regnerischem Wetter zu kämpfen. Simon Peters startete in der Klasse U11. Kurz vor dem Start begann es stark zu regnen an. Peters, der bei vergangenen Rennen nach viel Führungsarbeit im Zielsprint das Rennen oft nicht für sich entscheiden konnte, griff diesmal direkt nach dem Start an. Die erste Lücke von etwa zehn Metern konnte er bei dem sehr welligen Kurs schnell ausbauen und fuhr das Rennen alleine von vorne zu Sieg.

Danach wurde das Amateurrennen gestartet in dem mit Levi Meßmer, als hoffnungsvolles Nachwuchstalent der Rad-Union zum Favoritenkreis zu zählen war. Währen des Rennes und weiterhin bei strömendem Regen, konnte sich keine Gruppe entscheiden absetzen. So kam es zum Massensprint auf der mit acht Prozent ansteigenden Zielgeraden. Meßmer hatte keine freie Fahrt und konnte dadurch nur verspätet seinen Zielsprint eröffnen. Mit seinem guten Finish konnte er sich aber dennoch den zweiten Platz sichern. Nach diesem guten Ergebnis wird Meßmer nächstes Jahr in die Elite-Kategorie aufsteigen und das Wangener Elite-Team verstärken.

Im Rennen der Elite-Frauen startete mit Anna Hunger eine Rückkehrerin, die nach einigen Jahren Abstinenz vom Radsport, dieses Jahr bereits erfolgreich zurück kam. In aussichtsreicher Position liegend, ereilte sie ein Defekt am Hinterrad und so musste sie die neun Frauen starke Spitzengruppe ziehen lassen.

Bei trockenen Verhältnissen startete das Hauptrennen, um den neuen baden-württembergischen Meister in der Elite-Klasse zu ermitteln. Von den Wangener Fahrern waren Silias Motzkus, Roland Rädler, Marco Barke, Johannes Hermann, Peter Clauß und Fabian Danner am Start. Neben zahlreichen Einzelstartern und kleinen Teams lag der Hauptfokus der Wangener aber auf den drei anderen großen Teams in Baden-Württemberg: Belle Stahlbau, RSG Heilbronn und Equipe Stuttgart Vaihingen. Gleich in der ersten Runde attackierte Silias Motzkus und setzte sich solo vom Feld ab. Die anderen Teams gewährten dem Wangener bis zu zwei Minuten Vorsprung, ehe das Team Belle Stahlbau um Lokalmatador Florian Tenbruck, das Heft in die Hand nahm. Dabei mussten sie sechs ihrer neun Starter für die Führungsarbeit opfern, damit Motzkus wieder eingeholt wurde. Als dies nach einem 65 Kilometer langen Solo der Fall war, begann das Rennen neu. Nach einigen Attacken konnten sich schließlich Clauß und Danner mit einer sechs Mann starken Spitzengruppe absetzen. Mit dabei waren jeweils ein Fahrer der anderen großen Teams und auch Florian Tenbruck.

Doch die Wangener waren in Überzahl und spielten diese gekonnt aus. Clauß attackierte mehrmals, konnte sich aber nicht entscheidenden absetzen. Am finalen Anstieg, drei Kilometer vor dem Ziel, lancierte Danner seine Attacke und könnte die Mitstreiter abschütteln und wurde so neuer baden-württembergischer Meister in der Elite-Klasse. Clauß musste sich somit nicht an der Nachführarbeit beteiligen und konnte sich auf den Schlusssprint konzentrieren, welchen er dann auch souverän vor Nathan Müller von der RSG Heilbronn und Florian Tenbruck vom Team Belle Stahlbau gewann. Somit stellen die Wangener nicht nur den neuen Meister, sondern auch den Vizemeister. Das sehr gute Teamergebnis rundeten Marco Barke als Zehnter und Roland Rädler als 15. im Feldsprint ab.