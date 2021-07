Damen 30 des TC Wangen feiern Meisterschaft

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel haben die Damen 30 des TC Wangen ihre Saison gekrönt und den Titel in der Oberliga klargemacht. Diesen Erfolg sicherten sie sich mit einem 9:0 gegen den Tennisklub Ulm. Nachziehen können am kommenden Wochenende die Damen 50 des TCW, die sich mit einem knappen Erfolg gegen die TA VfL Pfullingen diese Ausgangsposition sicherte. Positiv gestaltete auch der TC Isny seine Spiele.

Trotz der Chance auf die Meisterschaft zeigten die Wangener Damen 30 keinerlei Nerven. Das Team um Mannschaftsführerin Carolin Albrecht dominierte die Partie gegen den Tennisklub Ulm, bis auf einen Tiebreak-Erfolg gewann der TCW alle Duelle in zwei Sätzen. Christiane Höllring, Albrecht, Lisa Sessler, Evelyn Schneider, Heidi Kremsler, Silke Reimann, Kathrin Metzler und Eva Thoma überzeugten auf ganzer Linie und sicherten sich durch ein 9:0 den verdienten Titelgewinn.

Meisterschaftsendspiel beim TC Hechingen

Schon am kommenden Wochenende könnte das nächste TCW-Damenteam die Meisterschaft bejubeln. Durch einen Sieg gegen die TA VfL Pfullingen haben die Damen 50 in ihrer Oberligastaffel am Samstag um 14 Uhr ein Meisterschaftsendspiel beim Zweiten TC Hechingen.

Drei Siege gab es für den TC Isny. Die Herren 60 gewannen ihr Oberligaspiel gegen den TC Friedrichshafen mit 6:3. In der Bezirksoberliga setzten sich die TCI-Herren mit 5:4 gegen die TA SSV Ulm 2 durch. Nach einem 6:0 gegen den TC Biberach behaupten die Herren 30 weiterhin ihre Tabellenführung in der Staffelliga.