Daimler verursacht auf B 32 in Wangen 20 000 Euro Schaden

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Freitag gegen 21.30 Uhr an der Kreuzung Ravensburger Straße/Siemensstraße (B 32). Der 33-jährige Fahrer eines Daimler-Benz befuhr laut Polizeibericht die Ravensburger Straße stadteinwärts und überholte dabei schon zwei andere Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit. In die sich anschließende Kreuzung fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit ein, obwohl die dortige Ampel für ihn schon länger Rot zeigte. Beim Abbiegen nach rechts streifte er noch einen auf der Linksabbiegespur wartenden BMW, heißt es weiter. Die Kollision sei so stark gewesen, dass der 23-jährige BMW-Fahrer leicht verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 20 000 Euro. Gegen den Daimler-Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, so die Polizei.