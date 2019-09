Dackel laufen wieder um die Wette

Wenn hunderte Zuschauer begeistert johlen, findet wieder das internationale Dackelrennen in Wangen auf dem Turnierplatz „Am Gehrenberg“ statt. Wie die Veranstalter mitteilen, werden dieses Jahr bei der siebten Ausgabe am Sonntag, 22. September, 14 Uhr, mehr als 50 Teilnehmer mit ihren „fliegenden Ohren“ aus der Schweiz, Österreich und Deutschland angefeuert. Bereits 14 Tage nach Öffnung der Anmeldeseite waren laut Mitteilung alle 55 Startplätze ausgebucht, und auch die Warteliste mit zehn Plätzen war schnell besetzt.

Der Renntag beginnt um 11Uhr im Spital-Innenhof der Stadt Wangen mit der Begrüßung. Ihr folgt die Dackelsegnung durch Pfarrer Willburger. Unmittelbar im Anschluss erfolgt die Stadtführung mit dem Ziel Turnierplatz. Dort müssen dann die Renndackel beim Tierarzt durch die „Dopingkontrolle“ bevor die Startunterlagen ausgegeben werden. Die Zeit bis zum Beginn der Veranstaltung können Teilnehmer wie auch Zuschauer nutzen um sich zu stärken.

Medaillen warten schon

Ab 13.45 Uhr wird dann laut Veranstalter der Dackelkorso gestartet. Nach kurzer Einweisung beginnt das Dackelrennen in den Klassen Normalschlag, Zwergschlag und Dackelmix. Über die Qualifikationsrennen geht es für die jeweils zeitschnellsten Dackel in ihrer Klasse in die nächsten Finals. In der organisatorischen Pause findet, nur bei gutem Wetter, die Aufführung „Dackelzauber“ von Mitgliedern eines schweizer Dackelvereines mit ihren Dackeln statt. Auf die Gewinner ihrer jeweiligen Klasse warten bei der Siegerehrung entsprechende Medaillen.