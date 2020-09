Coronafall in Wangener Schulklasse - Zehn Kinder sind in Quarantäne

Dornbirn entwickelt sich am Bodensee zu Österreichs größtem Corona-Hotspot. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist der Bezirk mit Grenznähe zu Deutschland am stärksten von Neuinfektionen betroffen. Das legt die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz nahe. Sie gibt an, wie viele Neuinfektionen es in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat.

Im Bezirk Dornbirn liegt der Wert schon bei 122. Damit ist er noch stärker betroffen als Innsbruck oder Wien.