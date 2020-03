Corona-Vorsorge: Weitere Absagen

Weitere Veranstalter haben am Wochenende in der nächsten Zeit anstehende Termine abgesagt. Als Grund gaben sie jeweils die aktuelle Lage zum Coronavirus an.

Deshalb fällt bis auf weiteres die montägliche Seniorengymnastik des Wangener Bürgerforums aus. Das Forum gibt bekannt, wenn es wieder losgehen kann. Auch der Arbeitskreis Dorfkultur Amtzell lässt das das Konzert mit Burr & Klaiber am kommenden Freitag nicht stattfinden.