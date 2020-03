Corona-Vorsorge: Jugendmusikschule im Allgäu verschiebt Schnuppertage

An den kommenden Wochenenden sollten eigentlich die Jugendmusikschultage in Wangen und Umgebung stattfinden. Doch in diesem Jahr macht die Schule eine Ausnahme: Sie werden verschoben, weil die Gefahr des neuen Corona-Virus nicht klar abzusehen sei, teilten Stadt und Jugendmusikschule (JMS) am Montag mit.

„An der Nahtstelle zur Vorsorge“

„Wir wollen keine Hysterie schüren, aber wir sind hier an der Nahtstelle zur Vorsorge“, sagt Schulleiter Hans Wagner. Er führte dem Lehrerkollegium wie auch Oberbürgermeister Michael Lang die Zahl der jährlichen Toten durch Grippe vor Augen (bis zu 20 000) und stellte diesen die derzeitige Zahl der Corona-Infizierten gegenüber (rund 130 am Montag in Deutschland). Dennoch sei die Besorgnis wegen des neuen Virus sehr hoch.

Auch die kleinen Konzerte entfallen

Die Besonderheit der Musikschultage liegt in der Möglichkeit, Instrumente ausprobieren zu können. „Das bedeutet, wir haben eine besondere Nähe an diesen Tagen von Eltern, Kindern und Lehrkräften“, so Wagner. „Und die Kinder können zum Beispiel Blasinstrumente ausprobieren. Das heißt sie nehmen Mundstücke in den Mund, in die zuvor schon jemand anders geblasen hat. Oder die Lehrer beugen sich über die Kinder, wenn sie die richtige Bogenhaltung bei Streichinstrumenten demonstrieren.“ Damit entfallen auch die kleinen Konzerte, an die sich an das Ausprobieren anschließen sollte.

Neue Termine stehen noch nicht fest

Verschoben sei jedoch nicht aufgehoben, wird Hans Wagner in der Mitteilung zitiert. Nur wann ein neuer Termin stattfinden könne, müsse man derzeit noch abwarten.

Ansonsten keine Einschränkungen bei der JMS

Darüberhinaus wird es laut Wagner keine Einschränkungen im Musikschulbetrieb und bei den Konzerten geben. Die Schule wird sich dabei an den Vorgaben des Kultusministeriums und des Gesundheitsamts halten.

Stadt rechnet mit weniger Besuchern bei Veranstaltungen

Dem schloss ich auch Oberbürgermeister Michael Lang für die Veranstaltungen der Stadt an: „Es findet alles statt, aber es wird wahrscheinlich etwas weniger Besucher geben.“