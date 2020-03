Corona-Vorsorge: Diese Veranstaltungen sind in Leutkirch und Wangen abgesagt worden

Angesichts der Corona-Vorsorge haben am Freitag zahlreiche weitere Organisatoren ihre am Wochenende oder in nächster Zeit geplanten Veranstaltungen in der Region abgesagt oder verschoben. Dazu zählt endgültig nun auch der Ostereiermarkt der Stadt Wangen.

+++ Diese Veranstaltungen fangen in Leutkirch und Umgebung aus +++

Nachdem in Wangen am Donnerstag der erste Fall einer Corona-Infektion in Wangen bestätigt worden war, haben die Verantwortlichen für die Organisation des Ostereiermarkts bei der Stadt den diesjährigen 39. Markt abgesagt. Er sollte am kommenden Freitag, 13. und Samstag, 14. März, im Rathaus stattfinden.

OB nennt Gründe für Absage

Die Absage sei nach reiflicher Überlegung erfolgt, sagte Oberbürgermeister Michael Lang laut Mitteilung. Der Ostereiermarkt sei eine Ausstellung mit internationalen Künstlern und ebenso internationalem Publikum. „Wir bedauern die Absage sehr, sehen aber im Moment keine andere Möglichkeit“, sagte OB Lang.

Jede Veranstaltung müsse laut OB Lang gesondert betrachtet werden. Der Fall des Ostereiermarktes sei ein anderer, als der eines rein lokalen Ereignisses. „Wichtig ist, dass wir unser öffentliches Leben wie gewohnt weiterleben“, sagte OB Lang.

Zahlreiche Basare fallen aus

Das passiert in nächster Zeit zum Teil allerdings eingeschränkt, wie durch einen Blick auf ebenfalls wegen Corona nicht stattfindende Veranstaltungen zu sehen ist. Dazu gehören zum Beispiel die Kleiderbasare in Hergensweiler und Gebrazhofen, die ihre Veranstaltungen auf den 7. März angesetzt hatten. In Hergensweiler ist der neue Termin am 16. Mai, in Gebrazhofen sucht man noch nach einem Ersatztermin.

Das Basarteam des Kindergartens St. Antonius in Wangen sagte für den 24. März ebenfalls ab und verweist auf den 6. Oktober. Nicht über die Bühne gehen werden auch das für Samstag angesetzte Reparatur-Café im Jugendhaus in Zusammenarbeit mit dem Bürgerforum und die für Montag, 9. März, vorgesehene Pflichtschulung der Schiedsrichtergruppe Wangen.

Kein Vorlesewettbewerb am RNG

Auf einen noch nicht bekannten Termin verschoben ist der für Montag geplante, regionale Vorlesewettbewerb in Französisch, der am Montagnachmittag am Rupert-Neß-Gymnasium hätte stattfinden sollen. Das gilt ebenfalls für den Kreativbasar in Niederwangen und den Kinderkleiderbasar in Neuravensburg, die am 14. März gewesen wären und den Kinderkleiderbasar des Kindergartens St. Antonius am 24. März im Gemeindezentrum St. Ulrich.

Auch das für Montag, 9. März, 15 Uhr, geplante nächste Treffen der Selbsthilfegruppe der Bauchspeicheldrüsenerkrankten wird es nicht geben. Laut Gruppe habe der Hausherr, das Matthäus-Ratzeberger-Stift um eine Absage gebeten.

Feuerwehr folgt Empfehlung des Ministeriums

Am Freitag wurde überdies die für den selben Abend angesetzte Hauptversammlung der Feuerwehr Amtzell am selben Abend gecancelt. Die Feuerwehr begründete dies mit einer aktuellen Empfehlung des Innenministeriums an Organisationen des Katastrophenschutzes, die Durchführung aktuell nicht zwingend nötiger Veranstaltungen zu prüfen, um die Einsatzbereitsschaft aufrecht zu erhalten. Dies gelte für die nächsten Wochen.

Schwimmen im Kanal findet statt

Ungeachtet aller Absagen, gibt es auch Veranstaltungen am Wochenende, die definitiv stattfinden. Dazu zählt zum Beispiel das Eisschwimmen im Argenkanal zugunsten eines neuen Hallenbads in Wangen am Samstag um 15 Uhr.

Mitorganisatorin Corinna Fellner erklärte nach Rücksprache mit Behörden: „Da diese im Freien stattfindet, wird die Teilnahme als nicht kritisch gesehen und wir haben keine Empfehlung, unsere Veranstaltung abzusagen.“ Natürlich würden die zu Zeit üblichen Vorsichtsmaßnahmen gelten. „Und wir gehen davon aus, dass Personen, die sich in Risikogebieten aufhielten, sich an die Verhaltensvorschriften des Robert-Koch-Instituts halten.“