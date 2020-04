Corona-Schwerpunktpraxis im Wangener GEG-Gebäude

Der vorläufig erste Höhepunkt der Corona-Pandemie in Deutschland wird allgemein für Mitte April, Anfang Mai erwartet. Um auf eine stark steigende Zahl von an der Lungenkrankheit Covid-19 leidenden Patienten vorbereitet zu sein und bereits Erkrankte besser versorgen zu können, soll sich im Landkreis Ravensburg die dezentrale ärztliche Versorgung ändern. Dazu gehört aktuell auch eine Schwerpunktpraxis im Wangener GEG-Gebäude. Über eine Fieberambulanz in der Allgäustadt, wie sie ab Samstag in Weingarten startet, sollen Gespräche laufen.

Eine sogenannte Corona-Schwerpunkt-Praxis gibt es seit wenigen Tagen in Wangen. Initiiert hatten diese die beiden Hausärzte Sabine Danner und Alwin Burth, zusammen mit der Stadt wurde dafür auch ein Standort gefunden, wie Burth weiter berichtet: das GEG-Gebäude im Adler-Quartier, wo zuvor auch die Jugendmusikschule untergebracht war. Dort, im Obergeschoss, wurden zwei Zimmer und ein Lagerraum hergerichtet, ein neuer Boden verlegt und ein Internetanschluss installiert. „Die Stadt hat sich hier sehr kooperativ gezeigt“, sagt Burth.

Fast alle Wangener Hausärzte würden bei der Schwerpunktpraxis mitmachen, stundenweise seien immer mindestens ein Arzt und eine Helferin vor Ort, so der Allgemeinmediziner weiter. Die Praxis sei aber den Patienten vorbehalten, die so krank seien, dass ein Arzt sie persönlich sehen müsse. Konkret geht es dabei um Menschen mit fieberhaften Infekten, weiter um solche, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 infiziert haben, schließlich um jene, die positiv auf die Lungenkrankheit Covid-19 getestet wurden und deren Zustand sich verschlechtert habe.

Der Mediziner treffe dann im Einzelfall beispielsweise die Entscheidung, ob eine stationäre Behandlung erfolgen muss, ob eine andere Erkrankung vorliegt oder ob weitere Schritte unternommen werden müssen. Eine Aufnahme und Untersuchung in der Schwerpunkt-Praxis erfolge ausschließlich nach einer Anmeldung durch den jeweiligen Hausarzt, so Alwin Burth weiter: „Wer ohne Termin kommt, kann nicht behandelt werden.“ Ziel der Schwerpunkt-Praxis sei ein ressourcenschonender Umgang mit Schutzausrüstung. Aber auch, die hausärztlichen Arztpraxen für den „Normalbetrieb“ zu entlasten und dort Infektionsrisiken zu minimieren.

Mit Wangen (GEG-Gebäude) und Leutkirch (ab Montag im früheren Krankenhaus) gibt es damit zwei Corona-Schwerpunktpraxen im Landkreis Ravensburg, in denen bestehende Arztpraxen zu bestimmten Zeiten eine Infektionssprechstunde für Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion anbieten. Wie gesagt: Die Anmeldung hierfür erfolgt nur über die Hausärzte oder die Rufnummer 116117 (Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung).

Am Donnerstag teilte die KV zudem mit, dass sie eine erste zentrale Fieberambulanz für den Landkreis Ravensburg im Gebäude des Krankenhauses 14 Nothelfer in Weingarten einrichtet. Sie startet am Samstag, 4. April, und ist geöffnet von Montag bis Freitag (15 bis 18 Uhr) sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 8 bis 19 Uhr. Auch hier werden laut Kassenärztlicher Vereinigung Patienten mit Fieber und Atemwegsinfekten oder Corona-Infizierte mit einer Verschlechterung des Zustands untersucht. Bei Bedarf werde ein Abstrich vorgenommen. Und auch hier führt der Weg für die Patienten ausschließlich über die Hausärzte, und falls die Patienten ihren Hausarzt nicht erreichen oder keinen Hausarzt haben, über die Rufnummer 116117.

Laut Alwin Burth laufen jedoch derzeit Gespräche zwischen Landkreis, Kassenärztlicher Vereinigung und niedergelassenen Ärzten über eine weitere Fieberambulanz in Wangen. Dies wollte die KV-Pressestelle in Stuttgart auf SZ-Nachfrage am Donnerstag jedoch nicht bestätigen. Man werde jedoch gegebenenfalls rechtzeitig die Öffentlichkeit darüber informieren. Zumindest das Maßnahmenkonzept des Landkreises zur Versorgung von Covid-19-Erkrankten sieht in beiden Notdienstbereichen des Kreises eine Fieberambulanz vor, im Schussental ist es jetzt Weingarten, für das Allgäu ist in dem Konzept Wangen als Standort vorgesehen.

Bis aus der Corona-Schwerpunkt-Praxis der niedergelassenen Wangener Ärzte, die nur werktags in Betrieb ist, womöglich eine Fieberambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung wird, könnte es aber noch einige Tage dauern. „Für die Schwerpunktpraxis haben sich die Kollegen mal bis Gründonnerstag eingeteilt“, sagt Alwin Burth. Wichtig sei es, dass möglichst bald die Zuständigkeiten geklärt seien. Denn die Osterfeiertage kommen näher, und die Zahl der Corona-Infizierten dürfte bis dahin weiter steigen.