Corona: Kißlegg spürt Folgen der Feiertage besonders

Von Deutsche Presse-Agentur

Wenn ein Lottogewinner aus dem Raum Reutlingen noch an sein Geld kommen will, muss er sich sputen: Seinen Anspruch in Höhe von 11,3 Millionen Euro kann er noch bis Silvester um 24.00 Uhr anmelden. Danach verfällt der Gewinn, wie ein Sprecher der Staatlichen Toto-Lotto GmbH in Stuttgart mitteilte. Der bislang unbekannte Glückspilz wird seit der Ziehung im April 2017 gesucht. Trotz regelmäßiger Aufrufe meldete sich bislang niemand.

Meldet sich der Gewinner bis Jahresende nicht, fließen die 11,3 Millionen Euro vollständig in einen ...