Corona-Infektionen: Bei diesen Altersklassen gibt es in der Region besonders viele Fälle

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona–Krise hat das Landratsamt Ravensburg in dieser Woche eine Statistik veröffentlicht, die zeigt, wie sich die Corona-Fälle im Kreis auf verschiedene Altersklassen verteilen. Um diese absoluten Zahlen in ein Verhältnis zu stellen, gibt die untere Zeile unserer Grafik zusätzlich an, wie viel Prozent jede Altersklasse an der Gesamtbevölkerung im Kreis ausmacht.

Dabei wird deutlich: Das Aufkommen von Corona-Fällen steht nicht in direkter Relation mit der bloßen Größe einer Altersklasse. Bei Kindern und Senioren beispielsweise wurden bislang weniger Corona-Fälle ermittelt, als ihr recht großer Anteil an der Bevölkerung vermuten lässt.

Die Gruppe derer im sogenannten erwerbsfähigen Alter weist hingegen mehr Corona-Fälle auf, als ihr Anteil an der Bevölkerung groß ist. Ein Beispiel: Mehr als ein Viertel der Corona-Fälle im Kreis wurde bei Menschen zwischen 50 und 60 diagnostiziert. Ihr Anteil an der Bevölkerung liegt aber nur bei 16 Prozent.