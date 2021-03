Corona hilft Ladendieb zu finden

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 30-jähriger Mann rechnen, der am Donnerstagvormittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Lindauer Straße zwei Sakkos im Wert von mehreren hundert Euro entwendet hat.

Wie die Polizei mitteilt, war der Tatverdächtige einer Verkäuferin bereits zwei Tage zuvor in dem Laden aufgefallen. Überführt werden konnte der Mann, weil er zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung aufgrund der Corona-Pandemie seine Personalien hinterlassen musste. Er wird nun wegen Ladendiebstahls angezeigt.