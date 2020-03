Corona: Auch in Wangen stockt das öffentliche Leben

Der Landkreis Ravensburg und die Stadt Wangen verschärfen die Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus deutlich: Das Landratsamt hat am Sonntag kreisweit alle Veranstaltungen ab Montag und mit mehr als 50 Teilnehmern untersagt. Die Wangener Verwaltung schließt viele öffentlichen Räume der Stadt ab der kommenden Woche. Unterdessen ist die Zahl der Infizierten am Wochenende deutlich gestiegen: Stand Sonntagnachmittag waren 50 Menschen im Landkreis Ravensburg betroffen, am Samstagmorgen waren noch 41, am Freitag nur 27 bestätigt an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt. Bei allen bislang Infizierten nehme die Krankheit einen milden Verlauf, so das Landratsamt weiter.

Am Samstagmorgen hatten die kommunalen Spitzen des Kreises mit Vertretern des Landratsamts die Lage besprochen, nachmittags dann die erweiterte Koordinierungsgruppe „Corona“ der Stadt im Wangener Rathaus, wie aus einer am Samstagabend veröffentlichten Mitteilung der Stadt Wangen hervorgeht.

Kleine Veranstaltungen der Stadt melden

Darin gab Wangens OB Michael Lang die Ankündigung der kreisweiten Einschränkungen und die Zahl der Infizierten bekannt. Danach werden ab Montag alle Veranstaltungen, die mehr als 50 Teilnehmer haben würden, verboten. Für Veranstaltungen, bei denen zwischen 20 und 50 Personen beteiligt sind, müssen vorab dem jeweils zuständigen Rathaus gemeldet werden. „Es gibt immer wieder Veranstaltungen in nicht städtischen Räumen, die wir nicht kennen“, wird OB Lang in der Mitteilung zu der Sitzung der städtischen Koordinierungsgruppe zitiert. Das solle sich nun im Zusammenhang mit der Corona-Thematik ändern, damit die Stadt gegebenenfalls reagieren könne.

Die Ergebnisse des städtischen Treffens lauten folgendermaßen:

Zahlreiche öffentliche, der Stadt gehörende Räume werden ab der kommenden Woche geschlossen. Das betrifft neben der Stadthalle und den Sporthallen auch alle anderen Räume für Kulturveranstaltungen sowie die Vereinsräume im Jugendhaus. Das Jugendhaus selber ist davon derzeit nicht betroffen. Stadtführungen, die teilweise nach wie vor stattfinden, werden nicht mehr ins Rathaus gehen. Auch das Stadtmuseum wird später im Jahr eröffnen als sonst üblich und nicht am 1. April.

Lediglich die Schulen hätten für ihren Notbetrieb auf Sporthallen und andere Räumlichkeiten auch außerhalb ihres Schulgeländes Zugriff. Das sollte zunächst beispielsweise auch für praktische Prüfungen des Musikabiturs kommende Woche im Weberzunfthaus mit neun Personen gelten. Am Sonntag aber wurde gemäß einer Weisung des Kultusministeriums klar: Auch dies wird nicht möglich sein.

Die Stadtkapelle Wangen stellte nach der jetzt vorliegenden Empfehlung des Blasmusikverbands den Probenbetrieb ein.

Der Wochenmarkt kann weiter stattfinden, da er Versorgungsfunktion hat. Aber es wird dort bis auf Weiteres keine Imbissstände mehr geben.

Bei der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) hat sich die Lage seit Freitag geändert und wird jetzt schließen. Damit folge sie der klaren Stellungnahme des JMS-Landesverbandes, wie Schulleiter Hans Wagner laut Mitteilung erklärt. Formal seien die Musikschulen zwar nicht an die Schließung der staatlichen Schulen gebunden, aber er halte für „zwingend“, es genauso zu machen, wie es der Landesverband empfehle. Die Mobilität der Lehrer im Landkreis sei sehr hoch, was die Eingrenzung im Fall einer Infektion stark erschwere. Gebühren werden den Eltern für den April nicht entstehen. Auch bei der JMS gelte, dass sich die Lehrkräfte zur Verfügung halten müssten. Gefragt seien jetzt kreative Lösungen, damit die Musikschüler auch weiter beschäftigt seien.

Laut der Verfügung des Landratsamts sollen auch die Büchereien und die Volkshochschulen ihren Betrieb einstellen. Auch Wangen wird dies ab Montag umsetzen, wie OB Lang am Sonntag auf SZ-Anfrage bestätigt: „Die Frage ist nur noch, wie wir das umsetzen. Das wird am Montag besprochen.“

OB richtet Hilfsappelle an die Bürger

„Wir schließen die Jugendmusikschule schweren Herzens“, sagte OB Lang, „aber es geht derzeit nicht anders.“ Der Rathauschef richtete überdies einen Appell an die Wangener Bürgerinnen und Bürger: „Wir sollten in der Nachbarschaft aufeinander achten. Insbesondere sollten wir die Älteren von uns im Blick haben und ihnen, wenn sinnvoll, die Einkäufe mitbringen.“ Und dennoch sei es gut für alle, wenn die Menschen bei schönem Frühlingswetter an die Sonne und frische Luft gingen.

So bereiten sich Schulen auf Schließung vor

Weiterer Schwerpunkt des Treffens der Koordinierungsgruppe „Corona“ waren die bevorstehenden, ab Dienstag eintretenden Schließungen von Schulen und Kindergärten. Kernthema war auch die Frage, wie eine Notbetreuung geleistet werden kann. Der Geschäftsführende Rektor der Wangener Schulen, Heiko Kloos, sagte, er habe mit seinen Kollegen bereits am Freitagvormittag über die Situation gesprochen, als sich die Entscheidung des Kultusministeriums abzeichnete. „Es ist für die Schulen gut, dass sie am Montag noch offen sind“, sagte er. Denn so lasse sich die kommende Zeit organisieren.

„Die Entscheidung ist für alle nachvollziehbar“, so Kloos. Es habe bereits am Freitagvormittag eine Reihe von Elternanfragen gegeben mit dem Tenor, wann endlich zugemacht werde. Das Problem der Betreuung werde vor allem die Grundschulen und die Kitas treffen, sagte er.

Geschäftsführender Schulleiter: keine Ferien

Es sei allen klar, dass die Schließung der Schulen nicht gleichbedeutend mit Ferien sind, sagte Kloos. So habe die Johann-Andreas-Rauch-Realschule bereits auf der Homepage eine Rubrik hinterlegt, auf die Eltern und Schüler zugreifen können. „Dort werden Unterrichtsmaterialien hochgeladen, so dass die Schülerinnen und Schüler weiterarbeiten und lernen können“, erklärte Kloos. Am Montag würden die Lehrer informiert. Die Schüler der Realschule werden erst um 8.30 Uhr zum Unterricht erwartet. Bis dahin würden Lernpläne und Kontaktadressen vorliegen. Unter anderem seien Sprechzeiten für Mathematik, Deutsch und Englisch im Sekretariat vorgesehen.

Die Prüfung sind laut Heiko Kloos für alle Schülerinnen und Schüler, die demnächst in Wangen die Mittlere Reife ablegen wollen, das große Thema. Er gehe davon aus, dass es Lösungen geben werde, die den Schülern nicht zum Nachteil würden. Auch die Frage, wie viele Klassenarbeiten geschrieben werden, müsse man abwarten.

Betreuung für Kinder von Eltern aus „systemrelevanten Berufen“

Ähnlich hat sich auch das Rupert-Neß-Gymnasium (RNG) vorbereitet, wie Schulleiter Michael Roth berichtete. Auch an seiner Schule sei das Thema Schulabschluss ein großes. Er habe ähnlich reagiert wie der Geschäftsführende Rektor. Es werde im Moment vor allem geprüft, welche Kinder des RNG eine Betreuung bräuchten. Diese Notbetreuung soll laut Weisung des Landes für alle Kinder bis zur Klasse 6 gelten, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, beispielsweise Ärzte, Pflegepersonal, Feuerwehr oder Polizei. Wer eine solche Betreuung brauche, müsse dies auch mit einem Stichwort begründen. Härtefälle müssten gesondert betrachtet werden. Klar sei aber auch: Kinder, die erkältet sind, müssten zu Hause bleiben.

Restaurant richtet Fenster-Tür-Verkauf ein

Unterdessen werden die sich verschärfenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens spürbarer. So waren am Samstag in Wangen nach Einschätzung von Beobachtern teilweise deutlich weniger Menschen als sonst unterwegs. Manche Geschäftsleute greifen zu ungewöhnlichen Maßnahmen: Eine Gaststätte in der Wangener Altstadt richtete laut eigenem Facebook-Eintrag ab Samstagabend einen Fenster-Tür-Verkauf mit Preisrabatten ein. Die Coronakrise wirkt sich auch auf die wenigen, noch stattfindenden Veranstaltungen aus. So war ein vom Jazz-Point organisiertes Konzert im „Schwarzen Hasen“ in Beutelsau nach Angaben der Berichterstatterin der „Schwäbischen Zeitung“ nur spärlich besucht, die Veranstaltung am Sonntag fiel dann ganz aus.